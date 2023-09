Russell Brand jeznemu Rodu Stewartu: Tvoje hčerke se nisem niti dotaknil

Po tem, ko so se pojavile obtožbe spolnih zlorab, ki bremenijo komika Russlla Branda, so na plan ponovno prišle besede njegove nekdanje žene, pevke Katy Perry, ki je pred leti namignila, da pozna grdo resnico o svojem nekdanjem partnerju, a je ne more razkriti. Nekateri so se ponovno spomnili tudi incidenta, ki ga je imel komik z Rodom Stewartom zaradi neokusnih komentarjev glede pevčeve hčerke.