'Russell Brand me je napadal na stranišču, drugi so stražili vrata'

Britanca so septembra štiri ženske obtožile spolnega napada, posilstva ter fizične in čustvene zlorabe. Incidenti naj bi se zgodili med letoma 2006 in 2013, ko je bil voditelj na BBC Radio 2 in Channel 4 ter je igral v številnih hollywoodskih filmih. Zvezdnik je vse obtožbe zanikal, policija pa še vedno preiskuje primere in dobiva tudi nove prijave. Zaradi obtožb so Brandu ukinili profil na YouTubu, s katerim je služil denar, a po poročanju revije Mirror je srečo poskusil na drugi platformi in od septembra zaslužil skoraj 400.000 evrov.