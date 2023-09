Russell Brand oboževalce zaprosil za finančno podporo

Russell Brand se je za finančno podporo obrnil na oboževalce, saj se je po obtožbah spolnih zlorab in poslilstva, moral soočiti tudi s posledicami na finančnem področju. Metropolitanska policija je pred dnevi potrdila, da je začela preiskavo v primeru obtožb štirih žensk, ki so usmerjene zoper zvezdnika, saj mu je YouTube zmanjšal prihodke od oglaševanja, prestavljena pa je bila tudi njegova turneja komične predstave po Združenem kraljestvu.

Russell Brand je zaprosil oboževalce, naj ga finančno podprejo, potem ko mu je YouTube zmanjšal prihodke od oglaševanja. Brand je svoje oboževalce nagovoril kmalu potem, ko je policija objavila izjavo, da je začela preiskavo po "številnih obtožbah spolnih prestopkov", o katerih so prvi poročali trije britanski mediji.

icon-expand Russell Brand je oboževalce pozval, naj se prijavijo na njegov kanal in mesečno odštejejo 56 evrov za njegove vsebine. FOTO: Profimedia

Komik je svoje privržence pozval, naj ga finančno podprejo s plačilom naročnine na video platformi, priljubljeni med desničarskimi strimerji. Brand se je v spletnem prenosu v živo na oboževalce obrnil na platformi Rumble le nekaj ur za tem, ko je policija objavila, da je začela preiskavo v povezavi z obtožbami, ki so se zgodile tako v Londonu kot tudi drugod po državi. Brand je bil obtožen posilstva, napada in čustvene zlorabe med letoma 2006 in 2013, ko je bil na vrhuncu slave in je delal za BBC, Channel 4 in igral v hollywoodskih filmih, obtožbe pa prvi objavili The Times, Sunday Times in Channel 4 Dispatches, ki so opravili skupno preiskavo. Zaradi obtožb je YouTube Brandu onemogočil služenje denarja z oglaševanjem na njegovem kanalu, ki ima 6,6 milijona sledilcev, češ da je kršil pravilnike platforme. Zvezdnik je obtožbe večkrat zanikal in vztraja, da so bili njegovi odnosi vedno sporazumni.

Brand je svoje sledilce na platformi Rumble pozval, naj postanejo plačljivi naročniki na njegov kanal po letni ceni 60 dolarjev (56 evrov). "Zdaj veste, da so me na YouTubu demonetizirali ... dobro se zavedamo, da je vlada pisala platformam družbenih medijev in zahtevala, da me dodatno cenzurirajo," je dejal med prenosom v živo, kjer se je skliceval na pismo, ki ga ni napisala vlada, temveč predsednica parlamentarnega odbora. V njem Dame Caroline Dinenage sprašuje, ali bo Rumble sledil zgledu YouTuba in Brandu zmanjšal prihodke od oglaševanja. Rumble je zavrnil njen predlog in svoj odgovor objavil na spletu. "Čeprav bi bilo morda politično in družbeno lažje za Rumble, da bi se pridružil mafiji kulture črtanja, bi to pomenilo kršitev vrednot in poslanstva našega podjetja," je dejal izvršni direktor Rumble Chris Pavlovski in dodal: "Odločno zavračamo zahteve britanskega parlamenta."

Brand se je Rumble pridružil septembra 2022, potem ko je od YouTuba prejel večkratna opozorila zaradi svojih videoposnetkov, ki so večinoma povezani s pandemijo. Trdil je, da je Rumble boljša platforma za njegovo vsebino, saj oglašuje ohlapnejše omejitve in neomajen etos "upiranja cenzuri". V svojem prenosu v živo z naslovom Ali naš želijo utišati?! Bitka za svobodo govora, je Brand kritiziral stare medije in kako so ga nedavne obtožbe prizadele. "Globalna medijska vojna proti svobodi govora je v polnem teku, kako naj vem? Uganite," je dejal Brand v nedavnem prenosu. "Danes seveda govorimo o dogodkih prejšnjega tedna, predvsem pa o dogovarjanju med velikimi tehnologijami in vlado ter očitnim usklajenim prizadevanjem starih medijev in zdajšnje države ter velikih tehnologij, da bi utišali glasove neodvisnih medijev. Seveda mi je težko biti povsem objektiven glede na dogodke v preteklem tednu, a to je tisto, kar bomo poskušali narediti," je dejal.