Russell Brand po obtožbah spolnih zlorab: Bilo je nenavadno in boleče

Russell Brand pravi, da je bil to "nenavaden in žalosten" teden, potem ko ga je več žensk obtožilo posilstva in spolnega napada. V videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, se je sledilcem zahvalil za njihovo podporo in za "dvom o informacijah, ki so bile predstavljene" . To so njegove prve javne besede, odkar sta prejšnji konec tedna obtožbe zoper njega objavila Sunday Times in Channel 4 Dispatches . Brand vztraja, da je nedolžen.

V skupni preiskavi časopisov Sunday Times, Times in Channel 4 Dispatches so štiri ženske obtožile Branda spolnih napadov in posilstva, ki naj bi se zgodili med letoma 2006 in 2013. Brand je trditve zanikal, preden so bile obtožbe objavljene, in dejal, da so bili njegovi odnosi "vedno sporazumni".

Igralec in komik v novem triminutnem videoposnetku ni neposredno obravnaval obtožb, dogajanje pa je opisal kot "medijsko korupcijo in cenzuro" ter "globoko državno in korporativno dogovarjanje". Napovedal je, da bo objavil popolnejši video na spletnem mestu za pretakanje videoposnetkov Rumble, pri čemer je dejal, da se je platforma "jasno zavezala svobodi govora". Pred dnevi je platforma Rumble v odgovoru odboru britanskega parlamenta, ki je vprašal, ali bo zaradi obtožb zmanjšal dohodek Branda, dejal, da se ne bo "pridružil mafiji kulture črtanja".