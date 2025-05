Russell Brand pogojno na prostosti: Ničesar nisem storil brez soglasja

Russell Brand bo do naslednjega zaslišanja, ki bo 30. maja, ostal na prostosti, je odločilo sodišče. Zvezdnik se je moral pred sodnikom zglasiti zaradi obtožb posilstva, spolnega napada in nespodobnega napada, zaslišanje pa je trajalo zgolj 12 minut. Zvezdnik je potrdil svojo identiteto in starost, na koncu pa je pritrdil, da je razumel pogoje pogojnega izpusta do novega zaslišanja.