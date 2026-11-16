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Russell Brand premeščen v zapor z milejšimi varnostnimi ukrepi

London, 16. 11. 2026 15.36 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
K.A.
Russell Brand

Po nedavnem premlevanju britanskih pravosodnih organov, kam naj premestijo obsojenega Russella Branda, je padla odločitev. Komika in igralca so premestili iz prenatrpanega londonskega zapora Wandsworth v ustanovo nižje varnostne stopnje v Cambridgeshireu, kjer bo nadaljeval prestajanje zaporne kazni.

Russell Brand je bil po nedavni obsodbi premeščen v kaznilnico z nižjo stopnjo varovanja. Britanski komik in igralec je bil s strani londonskega sodišča obsojen na deset let in pol zaporne kazni, potem ko ga je porota spoznala za krivega v eni točki obtožnice zaradi posilstva ter v treh točkah zaradi spolnega napada. Prve dni po izreku sodbe je preživel v zloglasnem zaporu HMP Wandsworth na jugozahodu Londona, vendar so se pristojni organi kmalu odločili za njegovo premestitev.

Russell Brand je bil premeščen.
Russell Brand je bil premeščen.
FOTO: Profimedia

51-letnika naj bi sprva premestili v visoko varovano ustanovo HMP Wakefield, a so se oblasti odločile drugače. Na podlagi natančne varnostne ocene, ki je pokazala, da nekdanji zvezdnik predstavlja nizko tveganje za pobeg, so ga zaradi njegove osebne varnosti v prenatrpani londonski ustanovi, ki se že dlje časa sooča s sistemskimi težavami, premestili v ustanovo HMP Littlehey v regiji Cambridgeshire. Razmere v prvem zaporu, kjer je zvezdnik začel prestajati svojo kazen, so po uradnih poročilih nadzornih organov izjemno kritične.

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Ustanova se sooča z ekstremno prenatrpanostjo, saj trenutno deluje pri kar 163 odstotkih svojih predvidenih zmogljivosti. Obsojenci so pogosto prisiljeni bivati v majhnih, dotrajanih celicah, kjer sta prisotna vlaga in plesen, velik problem pa predstavljajo tudi glodavci. Poleg neprimernih higienskih in prostorskih pogojev pazniki beležijo visoko stopnjo nasilnih incidentov med zaporniki. Za medijsko izpostavljenega obsojenca, ki prestaja kazen zaradi spolnih deliktov, takšno okolje predstavlja še posebej visoko varnostno tveganje.

Kaznilnica HMP Littlehey, kjer bo po novem živel Brand.
Kaznilnica HMP Littlehey, kjer bo po novem živel Brand.
FOTO: Profimedia

Kaznilnica HMP Littlehey ima na drugi strani status zapora kategorije C in je specializirana za namestitev moških, obsojenih zaradi spolnih prestopkov. V tej ustanovi trenutno biva približno 1200 tovrstnih obsojencev. Zapori te kategorije v britanskem pravosodnem sistemu služijo predvsem usposabljanju in pripravi na ponovno vključitev v družbo po prestani kazni. Poudarek je na tem, da zaporniki med prestajanjem kazni osvojijo nove delovne in socialne veščine, ki jim bodo po izpustitvi olajšale iskanje zaposlitve in reintegracijo. Ob prihodu v novo ustanovo so Branda namestili v enoposteljno celico na krilu E, pri čemer viri navajajo, da se je v prvih dneh po premestitvi držal zase in se je izogibal kakršni koli komunikaciji s sotrpinkami in sotrpini v zaporu.

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V novi ustanovi je obsojencem na voljo širok nabor strukturiranih dejavnosti, katerih namen je zmanjševanje napetosti in preprečevanje nasilja. Poleg poklicnega izobraževanja, kjer se lahko zaporniki priučijo praktičnih znanj iz mizarstva, mehanike ali gostinstva, zapor ponuja tudi številne prostočasne aktivnosti. Med drugim se lahko obsojenci udeležujejo tečajev joge, pojejo v zaporniškem zboru, se učijo izdelovanja origamijev ali igrajo dvoransko balinanje. Organizirana je celo interna nogometna liga, v kateri se med seboj merijo ekipe iz različnih zaporniških kril. Vse te možnosti so skrbno načrtovane z namenom, da zapornikom zapolnijo dolge dneve za rešetkami ter ustvarijo mirnejše in bolj nadzorovano bivalno okolje.

V novi ustanovi je obsojencem na voljo širok nabor strukturiranih dejavnosti.
V novi ustanovi je obsojencem na voljo širok nabor strukturiranih dejavnosti.
FOTO: Profimedia

Kljub milejšemu režimu in pestrejši ponudbi dejavnosti bivanje v zaporu HMP Littlehey še vedno pomeni stroge omejitve in nenehen nadzor. Britanski zaporniški sistem ne dovoljuje zakonskih obiskov na samem, kar pomeni, da nekdanji mož Katy Perry nima pravice do intimnih srečanj s svojo soprogo. Ustanova pa redno organizira tako imenovane družinske dneve, ki očetom omogočajo, da v nekoliko bolj sproščenem vzdušju preživijo čas s svojimi otroki. Za ohranjanje stikov z zunanjim svetom ima nekdanji igralec v svoji celici na voljo telefon, prek katerega lahko kliče ženo in druge osebe z uradno odobrenega seznama obiskovalcev, sistem pa mu omogoča tudi pošiljanje in prejemanje videoposnetkov. Kljub temu uprava strogo določa vsak njegov korak, svoboda gibanja je omejena na predpisan urnik, v celici pa sme imeti hkrati največ šest knjig.

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Russell Brand zapor obsodba spolni napad premestitev HMP Littlehey

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