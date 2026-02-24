Russell Brand se je znova pojavil na sodišču v Londonu, kjer se je izrekel za nedolžnega domnevnega posilstva in spolnega napada iz leta 2009. Zvezdnik je pred tem zanikal še sedem drugih obtožb, ki ga bremenijo posilstva, spolnega napada in napada, ki naj bi se zgodili med leti 1999 in 2005. Brand se je zaradi teh na sodišču pojavil že aprila lani, obtožujejo pa ga štiri ženske.

Russell Brand se je izrekel za nedolžnega novih obtožb. FOTO: Profimedia

Novih obtožb sta ga obtožili dve drugi ženski, pred sodnikom pa je zgolj potrdil svojo identiteto in se izrekel za nedolžnega. Zvezdnik je na sodišče prišel oblečen v razpeto srajico s tigrastim potiskom, čez katero je imel plašč črne barve, na glavi pa je nosil klobuk in črna sončna očala. V rokah je držal Biblijo, iz katere so štrleli barvni lističi za označevanje.