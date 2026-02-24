Naslovnica
Tuja scena

Russell Brand se je izrekel za nedolžnega novih obtožb

London, 24. 02. 2026 20.10 pred 14 minutami 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Russell Brand

Komik in igralec Russell Brand se je izrekel za nedolžnega novih obtožb posilstva in spolnega napada, ki naj bi se zgodila leta 2009. Zvezdnik je pred tem zanikal krivdo za pet drugih obtožb.

Russell Brand se je znova pojavil na sodišču v Londonu, kjer se je izrekel za nedolžnega domnevnega posilstva in spolnega napada iz leta 2009. Zvezdnik je pred tem zanikal še sedem drugih obtožb, ki ga bremenijo posilstva, spolnega napada in napada, ki naj bi se zgodili med leti 1999 in 2005. Brand se je zaradi teh na sodišču pojavil že aprila lani, obtožujejo pa ga štiri ženske.

Russell Brand se je izrekel za nedolžnega novih obtožb.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Novih obtožb sta ga obtožili dve drugi ženski, pred sodnikom pa je zgolj potrdil svojo identiteto in se izrekel za nedolžnega. Zvezdnik je na sodišče prišel oblečen v razpeto srajico s tigrastim potiskom, čez katero je imel plašč črne barve, na glavi pa je nosil klobuk in črna sončna očala. V rokah je držal Biblijo, iz katere so štrleli barvni lističi za označevanje.

50-letnika so pred stavbo sodišča pričakali številni novinarji, prispel pa je v spremstvu varnostnikov, ki so ga pospremili od avtomobila do vhodnih vrat zgradbe. Sojenje se bo začelo junija.

russell brand obtožbe posilstvo spolni napad komik sodišče

