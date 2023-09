Russell Brand se že sooča s posledicami obtožb spolnih zlorab

Komik Russell Brand je po obtožbah spolnih zlorab in posilstva preložil preostanek turneje po Veliki Britaniji. Novico so sporočili promotorji predstave, ki nosi naslov Bipolarisation, ki so v objavi na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, zapisali, da sicer komičnih nastopov z dobrodelno noto ne želijo preložiti, a so okoliščine privedle do tega, da je to najboljše v dani situaciji.

Promotorji komičnih predstav Russlla Branda so po odmevnih obtožbah, da je zvezdnik posilil in zlorabljal več žensk, sporočili, da bodo nadaljnje predstave prestavljene. "Teh nekaj preostalih predstav, s katerimi zbiramo sredstva za odvisnike, do nadaljnjega prestavljamo. Tega nočemo storiti – a vemo, da boste razumeli," so zapisali v nedavni objavi na družbenem omrežju.

icon-expand Russell Brand obtožbe zanika. FOTO: Profimedia

Prva prestavljena predstava, ki je bila tudi razprodana, bi morala biti že čez nekaj dni v Windsorju, nato pa še dve v dneh, ki bi sledili tej. Zvezdnik sicer ne skriva dejstva, da je tudi sam imel težave z odvisnostjo, zato se je tudi odločil pomagati ljudem, ki se spopadajo s podobnimi težavami. Pred dnevi je Sunday Times objavil obsežnejši članek, v katerem so 48-letnega Branda štiri ženske obtožile posilstva, spolnega napada in zlorabe. Domnevni incidenti so se zgodili med letoma 2006 in 2013. Ena od domnevnih žrtev trdi, da jo je komik leta 2012 na svojem domu posilil ob steni, druga pa navaja, da je bila z zvezdnikom v zvezi, v kateri jo je čustveno zlorabljal in jo nadziral Sama naj bi bila takrat stara 16 let, Brand pa 31.

"Pred seboj nisem videla fanta, ki je bil zabaven," je v pismu, ki je nedavno pretreslo javnost, zapisala ena od štirih žensk, identificirana samo kot Nadia. "Videla sem človeka, ki se ni mogel obvladati, beseda 'ne' pa je zanj bolj izziv kot ukaz." Po objavi članka so ženske spregovorile v posebni britanski televizijski oddaji. Brand, ki je bil med letoma 2010 in 2012 poročen s pevko Katy Perry, je ostro zanikal obtožbe v videu, ki je bil objavljen, preden je bil članek s težkimi obtožbami objavljen. "Te obtožbe se nanašajo na čas, ko sem delal v zabavni industriji, ko sem bil ves čas v časopisih, ko sem igral v filmih in, kot sem že veliko pisal v svojih knjigah, sem bil zelo, zelo promiskuiteten," je rekel.

"V tem času promiskuitete so bila razmerja, ki sem jih imel, vedno popolnoma sporazumna. Takrat sem bil glede tega vedno transparenten. Ko vidim, da se ta preglednost metastazira v nekaj kriminalnega, kar absolutno zanikam, se sprašujem, ali je v igri še kakšen drug načrt?" je še povedal v posnetku, ki ga je delil na Instagramu. Preložitev turneje ni bila edina posledica Prekinjen je bil tudi založniški dogovor, ki ga je imel z eno izmed založb. V izjavi za Bookseller je predstavnik Bluebirda dejal: "To so zelo resne obtožbe in v luči njih se je Bluebird odločil, da začasno ustavi vse prihodnje založniške dogovore z Russllom Brandom." Posledice zoper Branda je uvedla tudi spletna platforma YouTube, ki je komikovim kanalom onemogočila služenje s pomočjo oglasov, svojo odločitev pa podprla z utemeljitvijo, da je zvezdnik kršil politiko odgovornosti ustvarjalca, s svojo odločitvijo pa želi zaščititi svoje uporabnike. "Če vedenje ustvarjalca zunaj platforme škoduje našim uporabnikom, zaposlenim ali ekosistemu, ukrepamo," pa je dejal tiskovni predstavnik YouTuba.