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Russell Brand spoznan za krivega posilstva in treh spolnih napadov

London, 05. 11. 2026 15.56 pred 1 uro 2 min branja 11

Avtor:
E.M.
Russell Brand

Igralec in komik Russell Brand je bil na londonskem sodišču spoznan za krivega treh kaznivih dejanj spolnega napada in enega kaznivega dejanja posilstva. Obtožb dveh drugih posilstev in poskusa nespodobnega napada je bil oproščen. Sodnik je zvezdniku povedal, da ga "očitno čaka daljša zaporna kazen".

Russell Brand je bil spoznan za krivega posilstva in treh spolnih napadov. Sodnik je ob tem dejal, da je "malo verjetno", da bi igralcu in komiku podaljšal izpustitev proti varščini. Povedal mu je: "Obsojeni ste bili za več kaznivih dejanj, vključno s posilstvom ... Trenutno menim, da moram zato odrediti vaš pripor, predvsem zato, ker bo skušnjava, da se ne bi vrnili na sodišče, kjer vam bodo izrekli kazen, izjemno velika."

Russell Brand z ženo Laura Gallacher.
Russell Brand z ženo Laura Gallacher.
FOTO: Profimedia

Po poročanju televizije Sky News londonska metropolitanska policija zdaj preiskuje tudi druge obtožbe posilstva, ki sta jih podali dve ženski. Porota je po tritedenskem sojenju za sprejetje odločitve potrebovala tri dni. Narok za izrek kazni bo v ponedeljek.

Brand ob razglasitvi razsodbe ni pokazal vidnega odziva, njegova žena Laura Gallacher pa je odhitela iz sodne dvorane, ko so ga odpeljali v pridržanje, kjer naj bi počakal do ponovne obravnave njegove prošnje za podaljšanje izpustitve proti varščini.

Brand je bil obtožen posilstva treh žensk na različnih lokacijah med letoma 1999 in 2009. Ena od domnevnih žrtev ga je poleg posilstva z oralnim spolnim odnosom obtožila tudi spolnega napada. Obtožen je bil še poskusa nespodobnega napada v britanskih prostorih televizije MTV leta 2001 in spolnega napada leta 2009. V Združenem kraljestvu je za posilstvo mogoče izreči do 19 let zapora, glede na resnost kaznivega dejanja pa tudi dosmrtno zaporno kazen. Najvišja zagrožena kazen za spolni napad je deset let zapora.

Russell Brand spoznan za krivega posilstva in treh spolnih napadov.
Russell Brand spoznan za krivega posilstva in treh spolnih napadov.
FOTO: Profimedia

Brand je svojo kariero začel kot komik na britanski televiziji MTV, nato pa se je postopoma uveljavil v britanskem medijskem prostoru. Med drugim je vodil oddajo Big Brother's Big Mouth, spremljevalno oddajo resničnostnega šova Big Brother ter svojo radijsko oddajo The Russell Brand Show.

V Hollywoodu se je uveljavil po nastopu v komediji St Trinian's, sledile so vloge v filmih Pozabi Saro, Superžur in Rock za vse čase. Glas je posodil tudi liku v animirani franšizi Jaz, baraba. Odmeven je bil tudi njegov zakon s pop zvezdnico Katy Perry, ki se je končal po pičlih 14 mesecih.

Pozneje je začel ustvarjati svoj podkast, prek kanala na YouTubu pa se je podal tudi v svet spletnega vplivništva in politike. Njegov medijski imperij pa se je začel sesuvati leta 2023, ko sta londonski časnik The Sunday Times in dokumentarna oddaja Dispatches objavila skupno preiskavo Brandovega domnevno kaznivega vedenja. V njej ga je pet žensk obtožilo spolnih napadov in neprimernega spolnega vedenja.

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Russell Brand posilstvo sojenje spolni napad

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KOMENTARJI11

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lokson
05. 11. 2026 17.12
Istega momenta, ko je začel problematizirat liberalno politiko glede priseljevanja, forsiranja tople ideologije, ter sankcioniranje lastnih državljanov, kateri so izpostavljali migrantsko nasile, se je pričelo. Z vsemi topovi so udarili po njemu. Banda levajzarska permisivna.
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0 0
JAZsemTI
05. 11. 2026 17.01
Res zanimivo, kako se pobavlja vzorec po katerem vse žvižgače in svojeglavce obtožijo packarij na podlagi “vrnjenega spomina” nekih starlet izpred mnogih let🤔
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0 0
biggie33
05. 11. 2026 16.43
Epstein koalicija ljudozerov..
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+2
2 0
ChefUrinouMudonja
05. 11. 2026 16.58
..dendu bistwa sdu isst...
Odgovori
0 0
Dddddddd
05. 11. 2026 16.38
Prosilci za azil iz tretjih drzav, ki storijo enaka kaznjiva dejanja dobijo cca 1 leto zapora (ce sploh) in pogojno... zanimivo, da belopoltim grozijo pa vecletne zaporne kazni (za dejanja izpred X let).. To je izkupicek in realnost leve liberalno ideoloske politike..
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+3
4 1
Verus
05. 11. 2026 16.59
s tem, da dejanja bleskih moških sploh niso dokazana. Dobesedno se plača nekaj ženskam da povedo isto zgodbo, in se moškega uniči. To je resnica sodobne družbe
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+1
1 0
Luther
05. 11. 2026 16.27
Russell je bil velik kritik britanskih milijarderjev, britanskega izkoriščevalskega sistema, opozarjal je na socialne krivice, na ropanje prebivalstva s strani bančnih elit itd. In to je bila njegova velika ''krivda''. Zdaj ga bodo ugasnili . posnel je film Cesarjeva nova oblačila v katerem je razgalil vso podlost sistema.
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+3
5 2
Amor Fati
05. 11. 2026 16.39
Ko je bil mlajši je imel kar precej težaven karakter. Koker se spomnim sem bral o njegovih fitih med snemanjem prizorov s precej bolj znanimi in uveljavljenimi igralci in igralkami, pa tudi o tem, kako se je pred vsemi soigralci in soigralkami brez sramu hvalil, da je vsak dan spal z novo obozevalko. Nihče ga ni maral. Ko je Hollywoodska zvezda le usahnila zaradi njegovega nesramnega in neprimernega vedenja, pa tudi škandala s Katy, se je pa podal v malce drugačne vode in začel govoriti proti sistemu, ki ga je nekoč naredil slavnega. Torej, povsem možno je, da je res kaj takega naredil v preteklosti. Tega ne moremo kar tako izključiti. Takrat je bil označen kot eden izmed najbolj osovraženih igralcev. Nihče ni želel sodelovati z njim.
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0 0
krjola
05. 11. 2026 16.25
bo šel očitno mal na dopust...
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+0
2 2
Justice4all
05. 11. 2026 16.22
Klasika na zahodu...Kako lahko dokažeš posilstvo po 10 letih...Samo posredno z izjavami....Dokazi ne obstajajo več...Če bi bil revež ga nebi nihče prijavil...
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+5
8 3
Teleport
05. 11. 2026 16.24
Na vzhodu bi bil že na drugi strani
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+2
2 0
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