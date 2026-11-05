Russell Brand spoznan za krivega posilstva in treh spolnih napadov.

Russell Brand je bil spoznan za krivega posilstva in treh spolnih napadov. Sodnik je ob tem dejal, da je "malo verjetno", da bi igralcu in komiku podaljšal izpustitev proti varščini. Povedal mu je: "Obsojeni ste bili za več kaznivih dejanj, vključno s posilstvom ... Trenutno menim, da moram zato odrediti vaš pripor, predvsem zato, ker bo skušnjava, da se ne bi vrnili na sodišče, kjer vam bodo izrekli kazen, izjemno velika."
Po poročanju televizije Sky News londonska metropolitanska policija zdaj preiskuje tudi druge obtožbe posilstva, ki sta jih podali dve ženski. Porota je po tritedenskem sojenju za sprejetje odločitve potrebovala tri dni. Narok za izrek kazni bo v ponedeljek.
Brand ob razglasitvi razsodbe ni pokazal vidnega odziva, njegova žena Laura Gallacher pa je odhitela iz sodne dvorane, ko so ga odpeljali v pridržanje, kjer naj bi počakal do ponovne obravnave njegove prošnje za podaljšanje izpustitve proti varščini.
Brand je bil obtožen posilstva treh žensk na različnih lokacijah med letoma 1999 in 2009. Ena od domnevnih žrtev ga je poleg posilstva z oralnim spolnim odnosom obtožila tudi spolnega napada. Obtožen je bil še poskusa nespodobnega napada v britanskih prostorih televizije MTV leta 2001 in spolnega napada leta 2009. V Združenem kraljestvu je za posilstvo mogoče izreči do 19 let zapora, glede na resnost kaznivega dejanja pa tudi dosmrtno zaporno kazen. Najvišja zagrožena kazen za spolni napad je deset let zapora.
Brand je svojo kariero začel kot komik na britanski televiziji MTV, nato pa se je postopoma uveljavil v britanskem medijskem prostoru. Med drugim je vodil oddajo Big Brother's Big Mouth, spremljevalno oddajo resničnostnega šova Big Brother ter svojo radijsko oddajo The Russell Brand Show.
V Hollywoodu se je uveljavil po nastopu v komediji St Trinian's, sledile so vloge v filmih Pozabi Saro, Superžur in Rock za vse čase. Glas je posodil tudi liku v animirani franšizi Jaz, baraba. Odmeven je bil tudi njegov zakon s pop zvezdnico Katy Perry, ki se je končal po pičlih 14 mesecih.
Pozneje je začel ustvarjati svoj podkast, prek kanala na YouTubu pa se je podal tudi v svet spletnega vplivništva in politike. Njegov medijski imperij pa se je začel sesuvati leta 2023, ko sta londonski časnik The Sunday Times in dokumentarna oddaja Dispatches objavila skupno preiskavo Brandovega domnevno kaznivega vedenja. V njej ga je pet žensk obtožilo spolnih napadov in neprimernega spolnega vedenja.
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