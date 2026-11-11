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'Russell Brand v zaporu ne bo preživel'

London, 11. 11. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Russell Brand

Komiku Russellu Brandu se v zaporu, kjer bo odslužil kazen, ne piše dobro, je prepričan nekdanji jetnik. 51-letni zvezdnik je bil obsojen na 10 let in šest mesecev zaradi posilstva in treh spolnih napadov, do premestitve v zapor, kjer bo živel naslednje desetletje, pa je še v pridržanju v Londonu.

Nekdanji kaznjenec, ki je svojo kazen odslužil v zaporu, kjer bo na premestitev nekaj tednov čakal komik Russell Brand, je v izjavi za The Sun dejal, da se bo moral zvezdnik zagotovo soočiti s številnimi posledicami in tudi težavnimi sojetniki. "Če bo Brand dlje časa v Wandsworthu, je v resnih težavah. Je živi mrtvec," je dejal in poudaril, da bo moral obsojeni zvezdnik nekako preživeti do selitve v stalno namestitev.

Russell Brand
Russell Brand
FOTO: Profimedia

Zapor je opisal kot nasilja, korupcije, umazanije in hrušča poln kraj, po njegovih trditvah pa osebje zapora pogosto plačuje kaznjencem, da napadajo svoje sojetnike. "Brand bo na svojem hrbtu nosil tarčo. Če želi biti na varnem, ga morajo kmalu premestiti," je svetoval. Igralec naj bi bil, po informacijah publikacije, iz varnostnih razlogov nameščen sam v celici.

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Poročila o Wandsworthu sicer navajajo, da gre za zapor, kjer vladata nasilje in slabi življenjski pogoji. Celice naj bi bile prenatrpane, zato razmere opisujejo kot nehumane, primanjkovalo naj bi osnovnih potrebščin, jetniki pa naj bi tudi po tri tedne nosili ista oblačila, saj nimajo možnosti menjave le-teh, temperature pa naj bi se pozimi pogosto spustile zelo nizko, saj tudi kurjava ne deluje.

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Kot je za Page Six povedal odvetnik Kally Sahota, naj bi bilo kaznjencem dovoljeno zunaj celice preživeti zgolj eno uro na dan, naslovil pa je tudi vse ostale razmere, ki vladajo v zaporu, in se strinjala, da bo moral Brand po hodnikih hoditi sklonjene glave in pritegniti čim manj pozornosti. "Tudi v zaporu se lahko sklepajo prijateljstva, ali so prava, pa pokaže šele čas. Moj nasvet bi bil, da skloni glavo in je previden," je dodal.

Po poročanju Daily Maila naj bi bil zvezdnik prestrašen do kosti, saj so ga ostali kaznjenci ob prihodu pričakali z glasnimi vzkliki, ki so jih večkrat ponovili.

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