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Russell Brand zanika obtožbe o posilstvu in spolnem napadu

London, 30. 10. 2026 11.56 pred 11 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal E.K.
Russell Brand z ženo Lauro

Britanski komik Russell Brand je na sodišču v Londonu zanikal obtožbe o posilstvu in spolnih napadih ter poudaril, da so bili vsi spolni odnosi v preteklosti povsem sporazumni.

Razvpiti britanski komik Russell Brand pa je v sredo zaradi obtožb o posilstvu in spolnem napadu v Londonu prvič stopil na prostor za priče. Na sojenju, ki traja že dobra dva tedna, se je Brand izrekel za nedolžnega glede vseh točk obtožnice, ki ga bremenijo spolnih deliktov proti šestim ženskam.

Russella Branda na vseh obravnavah spremlja žena Laura Brand
Russella Branda na vseh obravnavah spremlja žena Laura Brand
FOTO: Profimedia

Pričal je, da so bili vsi spolni odnosi vedno sporazumni, priznal pa, da je v obdobju največje slave izkoriščal lahek dostop do žensk in priložnostnega seksa. Na vseh obravnavah ga spremlja žena Laura Brand, ki ga je včeraj na sojenju opisala kot neverjetnega soproga in kot dobrega ter pozornega človeka, čeprav jo je v preteklosti že prevaral.

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"Glede na okoliščine menim, da bi bilo neprimerno, če bi rekel karkoli drugega kot to, da sem zelo hvaležen, da je današnji dan namenjen resnici in pravici ter da smo lahko hvaležni, da imamo še vedno sistem, ki to omogoča. Hvala," je povedal Brand. Po poročanju tujih medijev se pričakuje, da bo porota o razsodbi začela odločati že v torek.

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Spomnimo, razvpiti zvezdnik je bil v preteklosti poročen tudi s pevko Katy Perry, ki je pred leti namignila, da pozna grdo resnico o svojem nekdanjem partnerju, a je ne more razkriti. V javnosti pa je bilo kar nekaj časa govora tudi o incidentu, ki ga je imel komik z Rodom Stewartom zaradi neokusnih komentarjev glede pevčeve hčerke.

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Russell Brand tožba sojenje žena obtožbe

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