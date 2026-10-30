Russell Brand zanika obtožbe o posilstvu in spolnem napadu

Razvpiti britanski komik Russell Brand pa je v sredo zaradi obtožb o posilstvu in spolnem napadu v Londonu prvič stopil na prostor za priče. Na sojenju, ki traja že dobra dva tedna, se je Brand izrekel za nedolžnega glede vseh točk obtožnice, ki ga bremenijo spolnih deliktov proti šestim ženskam.

Russella Branda na vseh obravnavah spremlja žena Laura Brand FOTO: Profimedia

Pričal je, da so bili vsi spolni odnosi vedno sporazumni, priznal pa, da je v obdobju največje slave izkoriščal lahek dostop do žensk in priložnostnega seksa. Na vseh obravnavah ga spremlja žena Laura Brand, ki ga je včeraj na sojenju opisala kot neverjetnega soproga in kot dobrega ter pozornega človeka, čeprav jo je v preteklosti že prevaral.

"Glede na okoliščine menim, da bi bilo neprimerno, če bi rekel karkoli drugega kot to, da sem zelo hvaležen, da je današnji dan namenjen resnici in pravici ter da smo lahko hvaležni, da imamo še vedno sistem, ki to omogoča. Hvala," je povedal Brand. Po poročanju tujih medijev se pričakuje, da bo porota o razsodbi začela odločati že v torek.