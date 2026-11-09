Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Russell Brand zaradi posilstva in spolnih napadov obsojen na deset let zapora

London, 09. 11. 2026 15.42 pred 1 uro 3 min branja 19

Avtor:
E.K.
Russell Brand

Londonsko sodišče je nekdanjega igralca in komika Russella Branda obsodilo na desetletno zaporno kazen. Spoznan je bil za krivega posilstva in treh spolnih napadov, pri čemer ga v prihodnosti čaka še preiskava novih obtožb.

Londonsko sodišče je nekdanjemu igralcu in komiku Russellu Brandu izreklo desetletno zaporno kazen, potem ko je bil prejšnji teden spoznan za krivega posilstva in spolnih napadov. Sodni epilog v britanski prestolnici predstavlja konec večmesečnega pravnega postopka, v katerem se je nekdanji zvezdnik soočal z izjemno resnimi obtožbami. Za samo obsodbo zaradi posilstva mu je sicer grozila precej višja kazen, in sicer od 19 let zapora pa vse do dosmrtnega odvzema prostosti, medtem ko je najvišja zagrožena kazen za kaznivo dejanje spolnega napada v Združenem kraljestvu deset let za zapahi. Sodišče je po preučitvi vseh okoliščin sprejelo končno odločitev o desetletju dolgi zaporni kazni.

Russell Brand obsojen na deset let zapora
Russell Brand obsojen na deset let zapora
FOTO: Profimedia

Porota je osramočenega zvezdnika prejšnji četrtek spoznala za krivega treh spolnih napadov in enega posilstva. Ob tem pa so ga oprostili dveh drugih obtožb posilstva in enega poskusa nedostojnega napada. Sodnik je tedaj zavrnil njegovo prošnjo za pogojno varščino, kar pa je pomenilo, da so 51-letnika iz sodne dvorane odpeljali naravnost v pridržanje.

Preberi še Russell Brand spoznan za krivega posilstva in treh spolnih napadov

Dramatični trenutki na sodišču: žena v solzah zapustila dvorano

Brand je med izrekom sodbe ohranil resen izraz na obrazu in ni pokazal nobenih čustev. Šele ko so ga pravosodni policisti odpeljali proti celicam, je skušal ustvariti vtis samozavesti. Po poročanju Sky News je svojim odvetnikom pokazal dvignjen palec in jim z ustnicami tiho sporočil: "V redu sem" ter "Dobro sem." Povsem drugače je trenutek doživela njegova žena Laura Gallacher, ki pritiska ni zdržala in je v trenutku, ko so Branda odpeljali, v naglici zbežala iz sodne dvorane.

Russell Brand z ženo Lauro
Russell Brand z ženo Lauro
FOTO: Profimedia

Obtožnica zoper Russella Branda je zajemala vrsto hudih kaznivih dejanj, ki so se zgodila v desetletnem obdobju na različnih lokacijah. Obtožen je bil posilstva treh žensk v času med letoma 1999 in 2009. Ena izmed domnevnih žrtev ga je poleg oralnega posilstva obtožila tudi spolnega napada. Poleg tega se je na sodišču zagovarjal zaradi ene točke poskusa nedostojnega napada, ki naj bi se zgodil v britanskih pisarnah televizije MTV leta 2001, ter še enega spolnega napada iz leta 2009. Kljub zaključku tega sojenja pa se pravne težave za nekdanjega komika nadaljujejo. Londonska metropolitanska policija je namreč takoj po koncu procesa uradno potrdila, da Branda preiskujejo zaradi dodatnih obtožb posilstva, ki sta jih podali še dve drugi ženski.

Celotna zadeva je v javnosti prvič močno odjeknila leta 2023, ko so bile obtožbe proti Brandu javno predstavljene v odmevni dokumentarni seriji, ki sta jo skupaj pripravila časnik Sunday Times in oddaja Dispatches na televiziji Channel 4. Pred temi razkritji je bil Brand v mednarodni javnosti poznan predvsem kot uspešen stand-up komik in filmski igralec. Svojo prepoznavnost v zabavni industriji je zgradil z vidnimi vlogami v priljubljenih hollywoodskih komedijah, kot sta "Pozabi Sarah Marshall" (Forgetting Sarah Marshall) in "Spravi ga na oder" (Get Him to the Greek).

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Russell Brand spolni napad zaporna kazen sojenje obsodba

Justin Timberlake na modni brvi s sinovoma in nečakinjo

24ur.com Russell Brand spoznan za krivega posilstva in treh spolnih napadov
24ur.com V Los Angelesu se je začelo sojenje Harveyju Weinstenu
Zadovoljna.si Bil je njena velika ljubezen, zdaj pa je obtožen večkratnih posilstev
24ur.com Russell Brand zanika obtožbe o posilstvu in spolnem napadu
24ur.com Russell Brand znova zanikal obtožbe spolnega napada
24ur.com Harvey Weinstein tudi v Los Angelesu spoznan za krivega posilstva
24ur.com Russell Brand deležen novih obtožb posilstva in spolnih napadov
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Esprit
09. 11. 2026 17.07
Ne vem, ali je res naredil ta posilstva ali ne,...... Vsekakor ne moreš nekoga obtožiti na podlagi tega, kar se je zgodilo njemu… brez enega dokaza, samo ženske...ki te čez 20, 30...let prijavijo, da si jo enkrat za rit prijel...in ne vem kaj vse...in to je dovolj, da te danes obtožijo na 10 let? Se zdi bolj politična čistka....
Odgovori
0 0
blekk
09. 11. 2026 17.06
Imel je svoj YT kanal na katerem je direktno kritiziral politiko, poimensko!!! V tem članku ni predstavljenih nobenih dokazov, samo da je obsojen. Predvidevam da so vsi bili polnoletni it'd, sedaj
Odgovori
+0
1 1
blekk
09. 11. 2026 17.09
Sedaj pa so tričrkovne agencije podkupile, da pričajo proti njemu... Po 20 LETOH!!!!
Odgovori
0 0
Hinkoinvinko
09. 11. 2026 17.01
imel je zelo močno gledan blog, kjer je razkrival politične packarije mafije in ... po 15 letih ga neke ženske obtožijo. Saj nismo tako neumni mar ne?
Odgovori
+3
5 2
ipsidipsiloreumadministratumidiotum
09. 11. 2026 16.48
Meni ta človek ni nikoli potegnil. Ne kot komik, voditelj ali igralec. Nekaj čudnega je na njemu. Sedaj vem kaj.
Odgovori
-3
2 5
GUNDABAD
09. 11. 2026 16.32
😂😂😂😂😂😂odklenkalo mu je
Odgovori
+2
4 2
Antifriz
09. 11. 2026 16.31
A jih ni mogel izplačat, tako kot Trump in ostali pedofili.. ? Dobro je pokasiral...
Odgovori
+2
7 5
GhostWithAxe
09. 11. 2026 16.28
Napisite tocno za kaksno neumnost brez dokazov je clovek obsojen.
Odgovori
+6
13 7
KaiC
09. 11. 2026 16.37
Obsojen je zaradi dokazanih posilstev. Edini ki sedaj tukaj širite (Spet) teorije zarote, ste pa tisti, ki si ne morete pomagati, da ne bi poskusili zaščitit ljudi v svoji skupini - ne glede na to, kako so podli in zlobni.
Odgovori
+1
6 5
Mikl
09. 11. 2026 16.41
Ko je za dokaz posiljstva po 20 letih potrebna le izjava žrtve.... NORO !!!
Odgovori
+4
5 1
Jezna lepookica
09. 11. 2026 16.28
Ni lepo, da je to naredil....Kaj a Epstein in vsi, ki so povezani z njim?!!!
Odgovori
+2
4 2
Dr Dre
09. 11. 2026 16.23
Trump pa nekako ne pride na vrsto za sojenje, kako to.. Ta je bil preveč kritičen, do Židov, 🇮🇱, vojne proti civilistom v Gazi.... Da je bilo za pričakovati, da bodo naenkrat žrtve, ki se bodo spominjale zlorab izpred 10, 15 let, kot bi bilo včeraj.
Odgovori
-2
3 5
Luther
09. 11. 2026 16.18
Russela so obsodili samo zato, ker je močan, oster in pronicljiv kritik kapitalizma in britanskega elitizma in aristokracije. Priporočam ogled filma Cesarjeva nova oblačila ali v originalu ''The Emperor's New Clothes'' pa bo takoj jasno, zakaj so ga zaprli.
Odgovori
+7
14 7
KaiC
09. 11. 2026 16.39
Itak itak. Točno zato je bil obsojen sedaj. Ne 15 let nazaj, ko je bil bistveno bolj glasen kot zdaj, ampak danes. Slišal sem tudi razne teorije o tem, da so se spravlji na njega ker je glasen Kristian in ker zagovornik Trumpa. :) Toliko teorij samo da ja ne bi ljudje pokazali s prstom na svojega človeka.
Odgovori
-3
1 4
Antifriz
09. 11. 2026 17.11
Aha, jaz sem pa že misli, da je bil obsojen zaradi posilstva... torej spet globoka država in krivosodje.
Odgovori
0 0
HitriKrtek
09. 11. 2026 16.06
Kaj trump pa ne bo za posilstvo otrok in najstnic nič dobil???
Odgovori
+1
10 9
JAZsemTI
09. 11. 2026 15.59
Zdaj bo pa končno tiho🤔
Odgovori
-2
5 7
bibaleze
Portal
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Močno moško ime z dolgo zgodovino
Močno moško ime z dolgo zgodovino
Ko otroci nagajajo, jih okara kar Pennywise: Priznal, kaj počne doma
Ko otroci nagajajo, jih okara kar Pennywise: Priznal, kaj počne doma
zadovoljna
Portal
Hči Brucea Willisa pokazala grozljive komentarje, ki jih prejema
Niste visoke? Ta model plašča vas bo optično podaljšal
Niste visoke? Ta model plašča vas bo optično podaljšal
Preprost test za srečen zakon: odgovorite na eno vprašanje
Preprost test za srečen zakon: odgovorite na eno vprašanje
Današnji mlaj bo najbolj vplival na ta štiri znamenja
Današnji mlaj bo najbolj vplival na ta štiri znamenja
vizita
Portal
Pri 93 letih ima preprosto navado, ki ji pomaga ohranjati vitalnost
Vas po obroku peče za prsnico ali imate kisel okus v ustih? Morda imate težavo, ki je ne smete zanemariti
Vas po obroku peče za prsnico ali imate kisel okus v ustih? Morda imate težavo, ki je ne smete zanemariti
Nevarnost, ki je ne morete videti ali zavohati: prvi znaki zastrupitve z ogljikovim monoksidom
Nevarnost, ki je ne morete videti ali zavohati: prvi znaki zastrupitve z ogljikovim monoksidom
Brusnični sok dokazano zavira rast zobnih oblog in kislin
Brusnični sok dokazano zavira rast zobnih oblog in kislin
cekin
Portal
Izplačilo pokojnine na domu: pomembna novost za prejemnike gotovine
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Šok, ki ga doživi vse več zaposlenih
Šok, ki ga doživi vse več zaposlenih
Ekonomist Jože Sambt: Brez podaljševanja delovne dobe bo pokojninski sistem težko vzdržen
Ekonomist Jože Sambt: Brez podaljševanja delovne dobe bo pokojninski sistem težko vzdržen
moskisvet
Portal
Bruce Willis vse bolj nemočen: Njegov svet se počasi podira
Glasno smrčite in ponoči hlastate za zrakom? Vzrok je lahko resnejši, kot mislite
Glasno smrčite in ponoči hlastate za zrakom? Vzrok je lahko resnejši, kot mislite
Milijonarka možu odmerja žepnino: Ljudje ga označujejo za poraženca
Milijonarka možu odmerja žepnino: Ljudje ga označujejo za poraženca
Ali s polnjenjem telefona čez noč uničujete baterijo?
Ali s polnjenjem telefona čez noč uničujete baterijo?
dominvrt
Portal
Ko vrt preseneti: Med radičem zrasel pravi mali gobji gozdiček
Razglašena je barva leta 2027: bi si upali z njo prepleskati svoj dom?
Razglašena je barva leta 2027: bi si upali z njo prepleskati svoj dom?
Prva adventna nedelja bo kmalu tu. Pripravite dom za praznovanje
Prva adventna nedelja bo kmalu tu. Pripravite dom za praznovanje
Na tem mestu perila nikar ne sušite
Na tem mestu perila nikar ne sušite
okusno
Portal
Zdrava prehrana ne rabi biti draga: tri živila iz konzerve, ki so lahko dobra izbira
Cvetača je veliko več kot priloga: 5 odličnih načinov, kako jo spremeniti v glavno jed
Cvetača je veliko več kot priloga: 5 odličnih načinov, kako jo spremeniti v glavno jed
Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela
Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
voyo
Portal
Brez konca
Dirka do popolnosti
Dirka do popolnosti
Otok ljubezni: Avstralija
Otok ljubezni: Avstralija
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022