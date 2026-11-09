Russell Brand zaradi posilstva in spolnih napadov obsojen na deset let zapora

Londonsko sodišče je nekdanjemu igralcu in komiku Russellu Brandu izreklo desetletno zaporno kazen, potem ko je bil prejšnji teden spoznan za krivega posilstva in spolnih napadov. Sodni epilog v britanski prestolnici predstavlja konec večmesečnega pravnega postopka, v katerem se je nekdanji zvezdnik soočal z izjemno resnimi obtožbami. Za samo obsodbo zaradi posilstva mu je sicer grozila precej višja kazen, in sicer od 19 let zapora pa vse do dosmrtnega odvzema prostosti, medtem ko je najvišja zagrožena kazen za kaznivo dejanje spolnega napada v Združenem kraljestvu deset let za zapahi. Sodišče je po preučitvi vseh okoliščin sprejelo končno odločitev o desetletju dolgi zaporni kazni.

Porota je osramočenega zvezdnika prejšnji četrtek spoznala za krivega treh spolnih napadov in enega posilstva. Ob tem pa so ga oprostili dveh drugih obtožb posilstva in enega poskusa nedostojnega napada. Sodnik je tedaj zavrnil njegovo prošnjo za pogojno varščino, kar pa je pomenilo, da so 51-letnika iz sodne dvorane odpeljali naravnost v pridržanje.

Brand je med izrekom sodbe ohranil resen izraz na obrazu in ni pokazal nobenih čustev. Šele ko so ga pravosodni policisti odpeljali proti celicam, je skušal ustvariti vtis samozavesti. Po poročanju Sky News je svojim odvetnikom pokazal dvignjen palec in jim z ustnicami tiho sporočil: "V redu sem" ter "Dobro sem." Povsem drugače je trenutek doživela njegova žena Laura Gallacher , ki pritiska ni zdržala in je v trenutku, ko so Branda odpeljali, v naglici zbežala iz sodne dvorane.

Obtožnica zoper Russella Branda je zajemala vrsto hudih kaznivih dejanj, ki so se zgodila v desetletnem obdobju na različnih lokacijah. Obtožen je bil posilstva treh žensk v času med letoma 1999 in 2009. Ena izmed domnevnih žrtev ga je poleg oralnega posilstva obtožila tudi spolnega napada. Poleg tega se je na sodišču zagovarjal zaradi ene točke poskusa nedostojnega napada, ki naj bi se zgodil v britanskih pisarnah televizije MTV leta 2001, ter še enega spolnega napada iz leta 2009. Kljub zaključku tega sojenja pa se pravne težave za nekdanjega komika nadaljujejo. Londonska metropolitanska policija je namreč takoj po koncu procesa uradno potrdila, da Branda preiskujejo zaradi dodatnih obtožb posilstva, ki sta jih podali še dve drugi ženski.

Celotna zadeva je v javnosti prvič močno odjeknila leta 2023, ko so bile obtožbe proti Brandu javno predstavljene v odmevni dokumentarni seriji, ki sta jo skupaj pripravila časnik Sunday Times in oddaja Dispatches na televiziji Channel 4. Pred temi razkritji je bil Brand v mednarodni javnosti poznan predvsem kot uspešen stand-up komik in filmski igralec. Svojo prepoznavnost v zabavni industriji je zgradil z vidnimi vlogami v priljubljenih hollywoodskih komedijah, kot sta "Pozabi Sarah Marshall" (Forgetting Sarah Marshall) in "Spravi ga na oder" (Get Him to the Greek).