Russell Brand znova zanikal obtožbe spolnega napada

Russell Brand je dejal, da so obtožbe o spolnem napadu zoper njega zanj zelo boleče. Komik in igralec, ki se spopada z obtožbami posilstva, napada in čustvene zlorabe, ki naj bi se zgodili med leti 2006 in 2013, je v nedavnem intervjuju prvič odgovarjal na novinarjeva vprašanja v povezavi z obtožbami in dejal, da so te zanj zelo boleče, saj gre za zločine, ki jih sam dojema kot najbolj grozljive.

OGLAS

Igralec in komik Russell Brand odločno zanika obtožbe posilstva, napada in čustvene zlorabe med letoma 2006 in 2013. O obtožbah so v okviru preiskave prvi poročali Times, Sunday Times in Channel 4 Dispatches. 48-letnik je v spletnem intervjuju dejal, da je zelo boleče biti obtožen za nekaj, kar meni, da so najbolj grozljivi zločini.

Russell Brand je v prvem intervjuju znova zanikal obtožbe spolnih napadov in posilstva. FOTO: AP icon-expand

Metropolitanska policija ga je že zaslišala v zvezi z devetimi domnevnimi kaznivimi dejanji. Met je prejšnji mesec sporočil, da se preiskave nadaljujejo. Branda je na YouTubu intervjuval nekdanji voditelj Fox News Tucker Carlson, ki ga je vprašal tudi, kako ovtožbe vplivajo nanj. Komik in aktivist, ki je na novinarska vprašanja po pojavu obtožb odgovarjal prvič, mu je povedal: "Zavedam se, da sem se postavil v izjemno ranljiv položaj, ker sem zelo, zelo promiskuiteten, vendar to ni vrsta vedenja, ki ga podpiram, in ga zdaj zagotovo ne bi živel." "Seveda zanikam kakršne koli obtožbe, ki so bile izrečene - kar pa sem v tem času spoznal, je pomen družine in prepričanj, ki presegajo vse to." Dodal je: "Moj sin se je rodil s srčnim obolenjem in medtem ko je prišlo do obtožb, je bil na operaciji srca. Star je bil 12 tednov, to, kar smo v tem času doživljali, Tucker, pa je bila javna izmišljotina."

Povedal je še, da je sina omenil zato, ker je zaradi odziva na obtožbe spoznal, kaj je v resnici pomembno v življenju. To ni prvič, da je Brand spregovoril o obtožbah, je pa prvič, da je bil javno intervjuvan. Brand je igral v filmih, kot so Pozabi Saro, Superžur in Arthur, ter vodil radijske in TV programe za izdajatelje televizijskih programov, vključno z BBC, MTV, Channel 4 in Radio X. 48-letnik je dejal, da je kot človek, ki je živel v svetu slavnih in bogatih temu prilagosil tudi način življenja, to pa je pomenilo bolj promiskuitetno življenje. Nadaljeval je: "Ko sem bil del tega, se mi je zdelo prazno in neizpolnjujoče."