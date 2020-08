Russell Crowe z radodarno donacijo na pomoč uničeni restavraciji v Bejrutu

"Nekdo z imenom Russell Crowe je naredil radodarno donacijo za obnovo restavracije Le Chef. Nisem prepričan, ali gre za znanega Russlla Crowa," je na Twitterju z navdušenjem zapisal Hall. Zvezdnik je sicer daroval nekaj več kot štiri tisoč evrov in kasneje tudi potrdil, da je sodeloval pri pobudi. "V imenu Anthonyja Bourdaina. Mislim, da bi tudi on to storil, če bi bil še vedno z nami. Želim vam in Le Chefu vse najboljše in upam, da bodo stvari kmalu takšne, kot so bile nekoč," je svoje dejanje na Twitterju pojasnil 56-letni igralec.