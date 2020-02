Russell Crowe neprepoznaven: o postavnem gladiatorju ne duha ne sluha

Zvezdnik je namreč vedno znova jezen, ko zagleda svoje fotografije v medijih, saj po navadi izstopa njegov trebuh, ki je posledica ljubezni do hitre prehrane in zrezkov. Zanj je izjemno težko preklopiti na bolj zdrav življenjski slog.

Russell je znan po svoji predanosti filmom in vlogam, za katere je pripravljen narediti marsikaj. Ker priprave na kompleksnejše vloge zahtevajo tudi določeno mero fizične transformacije, se Russell vlogi posveti popolnoma, tudi če to pomeni drastične spremembe zunanjega videza. Oboževalci ugibajo, ali je njegova trenutna postava morda del vloge v trilerju Unhinged, igra pa tudi v filmu The Georgetown Project,nekaj kilogramov pa je moral pridobiti tudi za potrebe vloge v lanskih miniserijah The Loudest Voice.