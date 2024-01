Russell Crowe razkril, da je sorodnik zadnjega obglavljenega Angleža

OGLAS

Hollywoodski zvezdnik Russell Crowe je razkril, da je daljni sorodnik razvpitega jakobitskega lorda, ki je bil zadnji moški, ki so ga v Veliki Britaniji usmrtili z obglavljenjem. Z oskarjem nagrajeni igralec v Gladiatorju je raziskoval svoje prednike in čeprav je vedel, da ima škotsko poreklo, je pred kratkim odkril, da je v sorodu s Simonom Fraserjem, 11. lordom Lovatom – znanim kot 'stari lisjak'.

Russell Crowe pravi, da je daljnji potomec 'starega lisjaka'. FOTO: Profimedia icon-expand

Njegov klan, znan po svojih spletkah in preklapljanju med vlado in jakobitskimi stvarmi, je bil na koncu med poraženci v bitki pri Cullodenu leta 1746, naslednje leto pa je bil usmrčen. Oboževalci romanov in televizijskih serij Outlander ga bodo prepoznali kot dedka glavnega junaka Jamieja Fraserja, ki ga igra Sam Heughan. Na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, je Crowe zapisal, da je raziskovanje začel tako, da je poskušal izslediti svoje italijanske korenine, kar pa so otežile "folklorne družinske zgodbe in napačno črkovanje". Odkril je, da se je njegov prapraded Luigi Ghezzi preselil na Novo Zelandijo leta 1864 po srečanju z Mary Ann Curtain v Cape Townu. 59-letni igralec je dodal, da je John (Jock) Frazer po strani matere njegovega očeta prispel na Novo Zelandijo leta 1841 in ga je mogoče neposredno povezati s Simonom Fraserjem, 11. lordom Lovatom.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Crowe je zapisal: "Je pravi lik. 'Stari lisjak', kot so ga klicali. Zdi se, da so ga njegove makiavelistične navade doletele pri 80 letih in ima pravico do razvpitosti kot zadnji človek, ki so mu v londonskem Towerju odsekali glavo pri živemu telesu. Njegova smrt je celo skovala besedno zvezo. Očitno so postavili začasne tribune za gospodo, da bi si ogledali njegovo smrt. Ena od teh stojnic se je zrušila, kar je povzročilo smrt devetih opazovalcev. Ko so mu to povedali, tik preden so ga usmrtili, se je nasmejal." Crowe je razkril še, da njegov DNK kaže na močno irsko povezavo, vendar trenutno ni prepričan, od kod točno to izvira. 11. usmrtitev lorda Lovata na Tower Hillu v Londonu je pritegnila veliko množico. Med jakobitskim uporom leta 1745 je bil na strani princa Bonnieja Charlieja in bil obsojen na smrt zaradi izdaje.