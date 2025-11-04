Russell Crowe razkril, zakaj se noče poročiti z 28 let mlajšo partnerico

Russell Crowe ne bo še drugič stopil pred oltar. 61-letni zvezdnik filmov Čudoviti um, Papežev eksorcist in Robin Hood je v nedavni oddaji 60 Minutes zanikal govorice, da sta s partnerko Britney Theriot zaročena in novinarju Karlu Stefanovicu pojasnil, da se nikakor več ne namerava poročiti, saj dobro ve, kako se vse skupaj konča.

"Pojavljajo se govorice, da sva z Britney zaročena in se bom ponovno poročil. Ne," je povedal zvezdnik in nato pojasnil: "Sva zelo dobra prijatelja in imava lepo zvezo. Moje življenje je polno veselja in sreče. Zakaj bi to uničil s poroko? Bil sem že poročen, zato vem, kako se lahko konča in kam vse to vodi. Nočem tja."

Crowe se je tako navezal na devetletni zakon z nekdanjo ženo Danielle Spencer, ko pa ga je novinar vprašal, kam je izginila njegova romantična plat, pa je zvezdnik odgovoril: "Ali veš, kako romantično je biti fant ali dekle?" Nato pa dodal, da je lepo imeti nekoga, s katerim drug drugega spoštujeta in se zbujata z nasmehom.