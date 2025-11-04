Russell Crowe razkril, zakaj se noče poročiti z 28 let mlajšo partnerico

Russell Crowe ne bo še drugič stopil pred oltar. 61-letni zvezdnik filmov Čudoviti um, Papežev eksorcist in Robin Hood je v nedavni oddaji 60 Minutes zanikal govorice, da sta s partnerko Britney Theriot zaročena in novinarju Karlu Stefanovicu pojasnil, da se nikakor več ne namerava poročiti, saj dobro ve, kako se vse skupaj konča.
"Pojavljajo se govorice, da sva z Britney zaročena in se bom ponovno poročil. Ne," je povedal zvezdnik in nato pojasnil: "Sva zelo dobra prijatelja in imava lepo zvezo. Moje življenje je polno veselja in sreče. Zakaj bi to uničil s poroko? Bil sem že poročen, zato vem, kako se lahko konča in kam vse to vodi. Nočem tja."
Crowe se je tako navezal na devetletni zakon z nekdanjo ženo Danielle Spencer, ko pa ga je novinar vprašal, kam je izginila njegova romantična plat, pa je zvezdnik odgovoril: "Ali veš, kako romantično je biti fant ali dekle?" Nato pa dodal, da je lepo imeti nekoga, s katerim drug drugega spoštujeta in se zbujata z nasmehom.
"Fascinantno mi je, da res vse počneva skupaj. Res sva zelo srečna. Najino življenje je zelo pozitivno. Ampak ne, ne bom se znova poročil. Da to narediš enkrat, je super, a tega ne želim narediti še drugič," je priznal igralec, ki se s Theriot sestaja od leta 2020. Spoznala naj bi se na prizorišču snemanja filma Podkupljeno mesto leta 2013, a so ju začeli romantično povezovati šele sedem let pozneje, ko so ju opazili, kako si izmenjujeta nežnosti na teniškem igrišču. Na rdečo preprogo sta skupaj stopila šele oktobra 2022, ko sta se udeležila premiere igralčevega novega filma v Italiji.
Crowe ima iz zakona z nekdanjo ženo, s katero sta se razšla leta 2012, uradno ločila pa šele leta 2018, dva sinova.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.