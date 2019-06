Russell se bo Katy opravičil za stare 'grehe'

Zvezdnik Russell Brand ima očitno dobro ženo, sj mu je 13 let mlajša Laura Gallacher dala dovoljenje, da se lahko sreča z nekdanjo ženo Katy Perry, kateri bi se rad opravičil za stvari, ki so se dogajale proti koncu njunega zakona.

A kot kaže ima tudi Katy v redu zaročenca, saj se tudi 42-letni Orlando Bloom strinja, da se Katy lahko sreča z Brandom. Kot vemo, sta se Katy in Russell poročila oktobra leta 2010, nato pa se ločila 14 mesecev kasneje. Srečala sta se leta 2009, ko je Katy posnela manjšo vlogo za film Superžur, a prizor kasneje ni pristal v filmu.

"Rad bi se opravičil Katy, predvsem za svoje obnašanje in ljubosumnost proti koncu njunega zakona,"so za tabloid The Sun povedali viri. Brand je sicer leta 2017 povedal, da je bila v času njunega zakona bolj zaposlena kot on in da sta klonila pod težo slave, sicer pa priznal, da ima še vedno lepe občutke do Katy.