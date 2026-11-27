Osramočenega zvezdnika Russlla Branda je v zaporu obiskala družina. Žena Laura Gallacher je s seboj tokrat prvič pripeljala tudi njune tri otroke: 10-letno Mabel , 8-letno Peggy in 3-letnega sina, katerega imena javno še nista razkrila. Pospremil jih je komikov varnostnik, z njimi pa je bila tudi ženska, katere identiteta ni znana.

39-letnica je sina nosila v naročju, deklici pa sta za roke držali vsaka po enega od odraslih spremljevalcev. Gallacher je moža v zaporu že obiskala, takrat pa so jo fotografi v objektive ujeli, ko je v rokah nosila več fasciklov. Tudi takrat jo je pospremil možev varnostnik Joe McCann . Takrat je vir blizu družine za The Sun razkril, da je bila Laura po obisku v zaporu močno pretresena. "Zapor je precej temačen kraj, ona pa je očitno spoznala, kakšna je sedaj realnost moževe situacije," je dejal.

Komikova žena se je sicer morala pred dnevi spopasti s številnimi kritikami, ko je javno prebrala njegovo izjavo, ki jo je poslal iz zapora, v njej pa se je razglasil za nedolžnega. Da je to nesprejemljivo vedenje, so zakonca opozorili celo člani parlamenta in sam britanski premier, vsi pa zahtevajo, da Laura izbriše epizodo podkasta, v katerem je brala možev nagovor, in dodali, da gre za nespoštovanje do žrtev.

Da je bil zaradi tega kaznovan tudi Brand, je pozneje za britanske medije razkril dobro obveščeni vir. Gallacher se je za kršenje pravil opravičila in pojasnila, da ni vedela, da z javno objavo ne upošteva pravil. "Še naprej bom ponosna žena, mama in ženska, ki brani svojo družino, ko je moja podoba v medijih deležna številnih kritik," je še dodala.