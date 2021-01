Ryan Dorsey ob obisku groba Naye Rivera ni mogel skrivati solz

37-letnika so fotografi ujeli v objektiv na pokopališču Forest Lawn Cemetery v četrti Hollywood Hills, kje imata spominsko obeležje tudi zvezdnika Bette Davis in Bill Withers . Igralec je imel v rokah šopek sončnic, ob odhodu s pokopališča pa si je obraz zakrival z rokami. Igralec je na dan njenega rojstnega dne objavil tudi skupno fotografijo, ob kateri je zapisal le, da se še danes vse skupaj zdi popolnoma neresnično.

Potem ko je Nayin sin pred meseci ostal brez mame, sta se njegov oče Ryan in njegova teta Nickayla Riveraodločila, da bosta dečka vzgajala skupaj. Septembra je Dorsey, ki je bil z Nayo poročen med letoma 2014 in 2018, glasno zanikal govorice o ljubezenskem razmerju, ki so se pojavile zaradi skupnega življenja z nekdanjo svakinjo.