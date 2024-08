Ryan Gosling in Eva Mendes s hčerkama uživala na OI

OGLAS

Olimpijske igre so v Pariz privabile tudi zakonca Ryana Goslinga in Evo Mendes, ki se sicer spretno izogibata radovednim očem javnosti. Hollywoodska zvezdnika sta skupaj s hčerkama Esmeraldo in Amando obiskala več športnih dogodkov, med drugim so družinico v objektiv ujeli v dvorani, kjer se odvija tekmovanje v gimnastiki, obiskali pa so tudi slikoviti Versailles. Tam so si ogledali predstave najboljših jahalcev sveta.

Ryan Gosling in Eva Mendes na olimpijskih igrah. FOTO: Profimedia icon-expand

Tako 43-letni zvezdnik filma Barbie kot njegova sedem let starejša izbranka sta se med množico uspešno skrila, k temu pa so pripomogla velika sončna očala in v igralčevem primeru tudi čepica. Gosling je posegel po bolj sproščeni in športni opravi, medtem ko je igralka izbrala temnejše tone in nekoliko bolj elegantna oblačila. Ryan Gosling je redek vpogled v zakon z Evo Mendes nazadnje ponudil v začetku letošnjega leta, ko je bil nagrajen na mednarodnem filmskem festivalu v Santa Barbari. O svoji karieri in zasebnem življenju je v govoru dejal: "Najpomembneje je, da sem spoznal dekle svojih sanj, Evo Mendes in da imam dva sanjska otroka."