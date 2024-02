Ryan Gosling o odraščajočih hčerkah: Čas mineva neverjetno hitro

"Želel sem si le biti s svojo družino. Nisem želel zamuditi ničesar," je o premoru od igralstva dejal igralec in dodal: "Moje prioritete so se spremenile in vse, kar sem si želel, je preživljati čas z mojima otrokoma. Vse gre tako hitro mimo. Slišim tiktakanje ure. Ne vem, koliko časa še imam, zato ga nočem zapraviti na napačnih krajih. Vem, da ga ne zapravljam, če ga preživljam s svojo družino."

Meseca avgusta je vir blizu družine razkril, da par uživa v družinskem življenju in preživljanju časa z njunima hčerkama. Dodal je, da sta prava starša, ki imata le malo zunanje pomoči pri vzgoji njunih dveh hčera. "Ko ne delata, se posvečata svojima deklicama. Ryan je zelo zabaven oče, je norčav in njegovima hčerkama je to všeč. Vozi ju na razne aktivnosti, kot družina pa radi zahajajo na plažo in v puščavo. So zelo aktivna družina. Eva in Ryan delujeta srečna, veliko se spogledujeta in se držita za roke. Prisrčna sta," je še povedal vir.