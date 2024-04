Ryan Gosling vedno ob Evi Mendes: 50. rojstni dan je naredil zelo poseben

Svojo zvezo sta začela po tem, ko sta se zapletla na snemanju filma Grehi očetov leta 2012. Igralec je partnerico nazadnje javno pohvalil januarja, ko je bil nagrajen na mednarodnem filmskem festivalu v Santa Barbari. O svoji karieri in zasebnem življenju je v govoru dejal: "Najpomembneje je, da sem spoznal dekle svojih sanj, Evo Mendes in da imam dva sanjska otroka. Sanjal sem o tem, da bom nekega dne snemal filme. In zdaj so filmi naredili moje življenje sanjsko."

V nedavnem nastopu v oddaji Today je zvezdnica pojasnila odločitev, da se bo osredotočila na vzgojo svojih otrok, medtem ko je 43-letni partner nadaljeval z igranjem. "O tem mi ni bilo treba premišljevati, srečna sem, da sem lahko imela ta čas s svojima otrokoma," je dejala in dodala, da kljub temu, da še vedno dela, ne igra, saj te snemanje popelje na oddaljene lokacije, stran od svojih otrok. "Nastal je skoraj neverbalni dogovor, da bo on delal in da bom tudi jaz delala, le da bom jaz doma. On je odšel in opravil svojo službo, res je dober pri svojem delu in ko je to opravil, je prišel domov," je zaključila.