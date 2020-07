Ryan Reynolds Blake na duhovit način sporočil, da ne želi več otrok

Med najbolj zabavnimi znanimi pari na družabnih omrežjih zagotovo izstopata Blakein Ryan, ki si na očeh sledilcev izmenjaje pošiljata zanimiva sporočila, komentarje in drug drugemu posvečata objave. 43-letni igralec je v sklopu promocije filma Buried objavil izsek iz celovečerca in pripisal, da je to eden od njegovih ljubših projektov. Njegova 32-letna soproga je pod njegov zapis objavila kratek komentar, da misli, da je zaradi prizora iz filma ravno zanosila.