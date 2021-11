Ryan Reynolds bo v prihodnjih mesecih več časa preživel z družino

Igralec Ryan Reynolds je že pred mesecem naznanil, da se bo za nekaj časa umaknil iz filmskih studiev, a takrat ni pojasnil, kaj naj bi to pomenilo. Po zaključku snemanja novega filma, v katerem sta zaigrala tudi Will Ferrell in Octavia Spencer, je ob fotografijah iz prizorišča snemanja zapisal, da si bo privoščil oddih od snemanja filmov. Zvezdnik je sedaj pojasnil, da si želi več časa preživeti s svojo družino.

Oče treh hčera Ryan Reynolds si bo privoščil nekaj oddiha od igranja. Čeprav je svojo namero naznanil že oktobra, pa ni pojasnil, kaj natančno to zanj pomeni, saj je znano, da ima v prihodnje že podpisane pogodbe za filmske projekte. Zvezdnik je zadevo pojasnil in dejal, da načrtuje do poletja več časa preživeti s svojo ženo in otroki, potem pa se bo znova posvetil filmskim projektom.

icon-expand Ryan Reynolds FOTO: Profimedia

"Poskušam ustvariti več časa, ki ga bom lahko preživel s svojo družino. Izgubljenega časa ne dobiš nikoli nazaj," je za The Hollywood Reporter povedal 45-letni igralec, ki je že devet let poročen z igralsko kolegico Blake Lively, s katero imata tri hčerke šestletno James, petletno Inez in dveletno Betty. Zvezdnik je dejal, da bo njegov odmor od filma ali pa vsaj snemanja filmov najverjetneje trajal do konca poletja 2022, saj mu to omogoča, da lahko ostane doma. Ko je novico objavil na Instagramu, ga je med komentarji podražila Blake, ki je zapisala: "Michael Caine je bil prvi." Njen komentar se nanaša na britanskega igralca, ki je prav tako oznanil, da se bo upokojil, a je svoje besede požrl. Tudi Hugh Jackman mu očitno ni verjel, saj je v komentarjih zapisal, da je tudi on za šalo.

Igralec pa v prihodnjih mesecih ne bo počival, saj je v preteklih letih uspešno vlagal v podjetja, za kar je pred kratkim dobil tudi nagrado na prireditvi Innovator Awards, ki jih podeljuje Wall Street Journal.