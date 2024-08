Ryan Reynolds in Blake Lively do novega mejnika: skupaj na vrhu filmskih blagajn

Ryan Reynolds in Blake Lively se lahko veselita novega dosežka v svojih karierah in to kot poročeni par. Oba sta namreč nedavno v svet poslala vsak svoj novi film, oba pa sta požela veliko navdušenja pri gledalcih. V samo enem koncu tedna sta filma v blagajne kinematografov prinesla nekaj manj kot 100 milijonov evrov.

Z omenjenimi številkami sta zakonca Reynolds-Lively dosegla nov mejnik. Po Bruceu Willisu in Demi Moore sta tako postala prvi poročen par, ki je skupno zasedel vrhove blagajniških lestvic z domačimi filmi. Nekdanja zakonca Willis-Moore sta to dosegla leta 1990 s filmoma Umri pokončno 2 in Duh, ki je celo prejel pet nominacij za oskarja in osvojil dva. Omenjen mejnik je eden od dosežkov, ki ga ne doseže veliko hollywoodskih parov, zato sta 47-letnik in 36-letnica na ponovitev mejnika izpred 34 let lahko izjemno ponosna.