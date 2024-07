Ryan Reynolds in Blake Lively po 17 mesecih razkrila ime otroka

Ryan Reynolds in Blake Lively nimata težav z deljenjem podrobnosti iz svojega zasebnega življenja, a ob rojstvu zadnjega otroka sta se vseeno odločila, da tako njegov spol kot tudi ime ostaneta skrivnost. Po več kot 17 mesecih pa je ponosni očka vseeno razkril ime zadnjega od otrok.

Na premieri svojega novega filma Deadpool & Wolverine v New Yorku se je med zahvalnih govorom namreč zahvalil svoji dragi Blake ter vsem štirim otrokom. Prav vsakega od njih je omenil poimensko in tako je javnost končno izvedela, da se je par po devetletni James, sedemletni Inez in štiriletni Betty razveselil še otroka po imenu Olin.