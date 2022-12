Ryan Reynolds in Rob McElhenney prejela odlikovanje Wrexhama

Lastnikoma nogometnega kluba Wrexham, hollywoodskima igralcema in prijateljema Ryanu Reynoldsu in Robu McElhennyju , je častni svet mesta podelil odlikovanje Svoboda Wrexhama, ker sta pomagala promovirati mesto v svetu. Reynolds je odlikovanje sprejel preko videoklica, v katerem je dejal, da je Wrexam dom ene najbolj čudovitih zgodb na svetu.

"Zavedam se, da je to počastitev najinega prispevka mestu, a hkrati želim omeniti, da velja tudi obratno, to kar sva dobila midvdobila od mesta, je neizmerno. Kar je dalo mesto Walesu in preostalemu svetu, je neizmerljivo. Pred nekaj leti sva z Robom prišla s precej noro idejo in Wrexham je to idejo sprejel. Najin cilj je podpirati vrednoste skupnosti in tega kluba," je še povedal Reynolds.

Igralca sta februarja 2021 zaključila prevzem kluba, zanj pa sta odštela nekaj več kot za 2 milijona evrov. Od takrat je klub dosegel ligaško končnico in finale FA Trophy na Wembleyju, o njem pa je bil posnet tudi dokumentarec Welcome to Wrexham.