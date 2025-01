Ryan Reynolds na koncertu Hugha Jackmana: On je najboljši človek

Ryan Reynolds se je nepričakovano pojavil na koncertu svojega dobrega prijatelja Hugha Jackmana v New Yorku. 48-letni igralec je presenetil množico v dvorani Radio City Music Hall, ko je v petek vstal med občinstvom, po tem, ko so poslušalci imeli čas za vprašanja, na katera je Hugh z veseljem odgovarjal. 56-letni Jackman je na koncertu izvajal pesmi ikoničnih filmov, med drugim The Boy From Oz , Nesrečniki , Največji šovmen in The Music Man .

Po nekaj šalah s svojo značilno duhovitostjo je Reynolds po poročanju revije People nato delil iskreno mnenje o svojem soigralcu. "To je bila prva velika filmska zvezda, s katero sem kdaj delal, pred 16 ali 17 leti pri filmu Možje X na začetku: Wolverine," je dejal in dodal:"Bil sem mlad in res nisem vedel, kaj se bo zgodilo. Toda to, kar sem videl, je bila najboljša stvar, ki jo lahko nekdo izkusi, ko se prebija v industriji."

Reynolds je nato nadaljeval: "Videl sem tega gospoda, ki je hodil po tistem prizorišču, in tako kot tukaj je poznal imena vsakega posameznika, čeprav si jih je polovico časa izmišljeval. Pokazal je nekakšno vljudnost, nežnost in radovednost ter cenil vsakega posameznega člana posadke, s katerim smo delali. Pravzaprav sem želel samo reči, rad imam tega človeka, resnično skrbim za tega človeka," je dejal zvezdnik in se na prikupen način pošalil:"On je resnično najboljši človek, kar jih poznam. In imam 4 otroke!" Hugh se mu je nato zahvalil:"Rad te imam, Ryan Reynolds. Rad te imam, stari. Hvala, da si prišel," in se pošalil: "Hvala, ker si me prosil za zastonj vstopnico."