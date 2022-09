Ryan Reynolds na preventivno kolonoskopijo pred kamerami

Igralec Ryan Reynolds je na preventivnem pregledu kolonoskopije izvedel, da ima na debelem črevesju polip, celoten postopek pa je bil posnet in objavljen na njegovem kanalu na platformi YouTube. Zvezdnik se je za objavo tega zelo osebnega postopka odločil, ker si želi skupaj z organizacijo Lead From Behind osveščati ljudi o pomembnosti raka črevesja.

Cilj Ryana Reynoldsa je destigmatizacija kolonoskopije in raka črevesja, ki se ga običajno odkriva s tem postopkom. 45-letni igralec se je odločil, da se bo preventivno odpravil na pregled, vse skupaj pa je dal posneti in nato objavil na svojem kanalu na platformi YouTube. Zvezdnik se je skupaj s svojim poslovnim partnerjem Robom McElhenneyjem, s katerim sta solastnika nogometnega kluba Wrexham, odločil, da se poveže z organizacijo, ki osvešča o pomembnosti preventivnih pregledov raka črevesja.

Igralec si želi, da bi se še posebej moški pogosteje odločili za preventivni pregled in se odpravili na kolonoskopijo, s poslovnim partnerjem pa sta razložila, da sta želela dokazati, kako preprost korak lahko reši življenje. "Običajno se ne bi odločil, da bi svoj zdravniški pregled dal posneti in ga nato objavil, a se ne zgodi vsak dan, da lahko ljudi osveščaš o nečem, kar vsekakor rešuje življenje. To je bila zame dovolj velika motivacija, da sem z vami delil ta postopek," je povedal Reynolds.

Med postopkom je izvedel, da ima na debelem črevesju polip, ki so ga tudi odstranili. "To vam je potencialno rešilo življenje – ne šalim se in nisem dramatičen. Prav to je razlog, zakaj to počnemo. Niste imeli nobenih simptomov," mu je povedal zdravnik, ki mu je pokazal tudi fotografije tkiva.