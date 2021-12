Ryan Reynolds: Nekateri mislijo, da sem Ben Affleck

Ryan Reynolds je v podcastu Dear Hank & John pred kratkim razkril, da ga zamenjujejo s hollywoodskim igralcem Benom Affleckom, poroča Entertainment Tonight.

"Mislijo, da sem Ben Affleck, in nikoli jih nisem popravil," je dejal o zaposlenih v restavraciji v East Villageu v New Yorku in dodal, da so o tem prepričani že leta. "Mislim, da bi jih spravil v preveliko zadrego, če bi jim zdaj povedal za zmoto," je dejal. "Ne glede na vse skupaj mi ne dajo brezplačne pice. Vse delam normalno, tako kot vsi drugi."

V nadaljevanju je še povedal: "V zadnjem času so me vprašali, kako je kaj Jennifer Lopez, in vedno sem jim odgovoril: 'Dobro.' Vzamem pico in odidem."

Naj omenimo, da je Ben Affleck letos obnovil razmerje z nekdanjo zaročenko, pevko in igralko Jennifer Lopez, s katero si v javnosti izkazujeta naklonjenost, dotike in zaljubljene poglede.