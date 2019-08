Ryan Reynolds o biografskem darilu, ki mu ga je podarila žena

Ameriški igralec Ryan Reynolds je nedano spregovoril o najlepšem darilu, ki mu ga je podarila soproga Blake Lively. Obenem je razložil, zakaj ima prav to darilo posebno mesto v njegovem življenju.

42-letni igralec Ryan Reynolds, ki s svojo 11 let mlajšo soprogo Blake Livelypričakuje že tretjega otroka, je razkril, katero je bilo najlepše darilo, ki ga je prejel od svoje žene. In ne, tokrat ni ciljal na otroke, čeprav mu družina in dom, kot je že nekajkrat povedal, pomenita izjemno veliko.

Ryan Reynolds z nosečo soprogo Blake Lively in njunima otrokoma FOTO: Profimedia

Reynolds je namreč na svojem Instagramu delil fotografijo, na kateri je umetniško delo: slika dečka, ki v roki nosi časopis in hodi mimo velike družinske hiše. 42-letnik je v opisu razkril, da mu je to sliko podarila Blake in da je to najlepše darilo, kar jih je kdaj prejel od nje, deček na sliki pa v resnici uteleša mlajšega njega.

Darilo ima v njegovem srcu posebno mesto, saj je pravzaprav 'biografsko'. ''Moja prva služba je bilo raznašanje časopisa v Vancouverju. Hiša na sliki je hiša, v kateri sem odraščal. Na trati pred hišo smo se z brati leta in leta trudili eden drugega umoriti. Na sliki so velikonočna jajca, naslovnico časopisa, ki ga nosim, pa krasi moj idol, John Candy. Te hiše zdaj ni več, a je v moji glavi še vedno živa. Ta umetniški kos je zagotovo najlepše darilo, kar mi jih je žena kdaj podarila. Pod njega se je podpisal Danny Galieote. Če kdaj izbruhne požar, bo to prva stvar, ki jo bom zagrabil. Po Blake se bom vrnil pozneje,''je zapisal igralec.

42-letni igralec razkril, katero je najlepše darilo, kar jih je prejel od svoje žene FOTO: Profimedia