Ryan Reynolds o igralskem premoru: Nočem zamuditi odraščanja svojih treh hčera

"V zadnjih letih sem veliko igral," je v intervjuju dejal 45-letni igralec, ki je poudaril tudi svojo strast do agencije in vloge kreativnega direktorja. "Trenutno so zame najpomembnejši moji otroci, zato nočem zamuditi časa z njimi," je še povedal zvezdnik, ki ima z ženo Blake Lively tri hčerke: 6-letno James , 5-letno Inez in 2-letno Betty . Reynolds je prepričan, da je sedaj popoln čas, ko si lahko privošči nekaj odmora od igranja ter se posveti družini in ostalim projektom.

"Ko snemam film, sem pogosto v Evropi ali kje drugje, urnik je zelo zapolnjen ter od mene zahteva nenehno prisotnost in veliko opravil, povezanih s snemanjem. V filmu namreč nisem le igralec, temveč sem velikokrat tudi v vlogi producenta in scenarista," je razložil vsestranski zvezdnik in dodal: "Ko snemam film, prežvečijo vsak vidik mojega življenja, zato je sedaj pravi čas, da za nekaj časa stopim na stran – ne samo zaradi svoje družine, temveč tudi zaradi MNTN-ja in Maximum Efforta – ter se nekaj časa posvetim tem stvarem."

V intervjuju je povedal, da si želi živeti normalno življenje: "Želim si, da bi imeli moji otroci normalne urnike. Veliko let se z ženo Blake izmenjujeva pri snemanju filmov, da je lahko eden od naju z najinimi hčerami. Nikoli ne delava istočasno, a sva veliko odsotna. Zato so bile tudi one veliko zdoma." A tak način življenja je postalo težje vzdrževati, saj hčerke odraščajo in imajo svoje obveznosti: "Sedaj so v šoli in imajo bolj normalen urnik. Mislim, da je to zelo pomembno za njihov razvoj, jaz pa uživam v očetovstvu. Z veseljem jih zjutraj pospremim v šolo in jih poberem na poti domov. Všeč mi je, da se lahko takrat, ko so one v šli, posvetim stvarem, ki me resnično veselijo, kot sta MNTN in Maximum Effort."