Ryan Reynolds o začetkih zveze z Blake Lively: Bilo je kot v pravljici

Igralec Ryan Reynolds je v podkastu Smartless , ki ga vodijo trije znani igralci – Jason Bateman , Sean Hayes in Will Arnett , spregovoril o začetkih svoje zveze z igralko Blake Lively , s katero je poročen že deset let. Kot se je pošalil, je desetletje njunega zakona za hollywoodski standard enako 45 let dolgemu zakonu.

44-letni Kanadčan je obujal spomine na snemanje superjunaškega filma Zelena svetilka, kjer sta se s 33-letno Blake spoznala, in razkril, da ni šlo za ljubezen na prvi pogled: "Bila sva prijatelja in kolega, nato pa sva približno leto in pol kasneje odšla na skupni zmenek, ampak vsak z drugim človekom." Nadaljeval je, da sta se, preden sta postala par, družila in ostajala v stiku, a zgolj občasno. "Nato pa se je, tako kot jaz, odpravljala v Boston, in rekel sem: 'Peljal se bom s tabo.' Odšla sva na vlak in se skupaj peljala. Samo prosil sem jo, naj spi z mano."

Ryan je dejal, da je bil on tisti, ki je v zvezi naredil prvi korak, od tam naprej pa se je njuna romanca začela hitro razvijati. "Bilo je kot v pravljici. Teden kasneje sem rekel: 'Skupaj bi morala kupiti hišo.'" Zvezdnik filma Snubitev je imel očitno pravilen občutek glede njune zveze, saj sta se že leto po prvem zmenku, septembra 2012, poročila. V zakonu so se jima rodile tri hčere: 6-letna James, 4-letna Inez in dobro leto stara Betty.

Leta 2010, ko sta se priljubljena igralca spoznala na filmskem setu, je bil Ryan uradno še poročen s Scarlett Johansson, še istega leta pa sta sporočila, da se ločujeta. Blake je bila takrat skupaj s soigralcem iz serije Opravljivka Pennom Badgleyjem, a se je tudi ona z njim leta 2010 razšla.