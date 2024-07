Ryan Reynolds priznal, da za prvi del filmske uspešnice ni bil plačan

Ryan Reynolds je svojo srečo in premoženje za film Deadpool postavil na kocko. V nedavnem intervjuju za The New York Times je 47-letni igralec spregovoril o žrtvovanju, ki ga je naredil, da bi posnel prvi film o Deadpoolu – vključno s tem, da je opustil plačilo. "Ko mi je končno uspelo, da ga naredim, je od začetka, minilo že skoraj deset let.," je o filmu iz leta 2016 dejal Reynolds, ki igra naslovnega junaka. "Nobeden del mene ni razmišljal, ko je Deadpool končno dobil zeleno luč, da bo ta film uspešen."