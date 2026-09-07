Ryan Reynolds razkril, kako bo praznoval 50. rojstni dan

Ryan Reynolds bo 23. oktobra praznoval 50. rojstni dan, a velike zabave ob okroglem jubileju ne načrtuje. 49-letni igralec je ob premieri svojega novega filma Mayday v New Yorku spregovoril o tem, kako v njegovi družini praznujejo rojstne dneve. "Rojstnih dni ne maram. Mislim, nimam nič proti njim. Ne pritožujem se nad rojstnimi dnevi, ampak tudi nisem eden tistih, ki bi rekel: 'Hej, priredimo ogromno zabavo zame,'" je povedal. Zvezdnik je v svojem značilnem šaljivem slogu pojasnil tudi, zakaj si ne želi biti v središču velikega praznovanja. "Čisto v redu sem. Dovolj pozornosti že dobim. Pravkar sem bil na rdeči preprogi. To je povsem dovolj," je dejal.
Čeprav zase ne načrtuje velikega praznovanja, pa so rojstni dnevi v družini Reynoldsa in njegove žene Blake Lively v tem delu leta skoraj stalnica. Igralka je 25. avgusta praznovala 39. rojstni dan, zakonca pa 9. septembra čaka še obletnica poroke. Ryan ji je ob rojstnem dnevu namenil tudi ljubeče voščilo. "25. avgust je Super Bowl naše družine. Vse najboljše najboljšemu človeku, kar jih poznam," je zapisal ob njunih skupnih fotografijah in dodal: "Nisi samo pogumen in neverjetno dobrosrčen genij. Poleg tega si še nerazumno prikupna."
Poleg njunih praznovanj pa sledijo tudi rojstni dnevi njunih otrok. Njuna najstarejša hčerka James bo decembra dopolnila 12 let, Inez septembra praznuje 10. rojstni dan, Betty pa bo oktobra dopolnila sedem let. Najmlajši, sin Olin, bo februarja praznoval četrti rojstni dan. Reynolds je obdobje, ko si praznovanja v njihovi družini sledijo drugo za drugim, poimenoval kar rojstnodnevna ulica. "Pri nas imamo približno štiri družinske člane, katerih rojstni dnevi si sledijo drug za drugim. To je rojstnodnevna ulica, ki se nadaljuje vse do božiča. Brez konca," je pojasnil.
Ob misli, da se bo vse skupaj nadaljevalo vse do njegovega 50. rojstnega dne, je dodal: "Pravzaprav ja, vse do mojega 50. rojstnega dne. Noro." Igralec se je nato pošalil še na račun vseh praznovanj, ki jih čakajo: "Večino dneva samo vdihujem helij, polnim balone, jih praznim in nato polnim nove. To je rojstnodnevna ulica."
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