Ryan Reynolds razkril spol svojega četrtega otroka z Blake Lively

Četrti otrok Ryana Reynoldsa in Blake Lively je deček! 47-letni zvezdnik Deadpool in Wolverine je novico potrdil v objavi na družbenem omrežju, v kateri je dokumentiral svojo vez z Johnom Bellom, oboževalcem Wrexham AFC, ki je svojo žalost zaradi smrti svojega pokojnega sina Jaka spremenil v nekaj pozitivnega. V posnetku je Reynolds predstavil Johna, ki se obleče kot Jakov najljubši lik iz stripov, Deadpool in okoli nosi kopalno kad, da bi s tem dvignil zavest o težavah duševnega zdravja.

OGLAS

Ryan Reynolds je končno potrdil spol svojega četrtega otroka, ki ga ima z Blake Lively. Igralec je razkril, da sta z ženo pozdravila fantka v objavi na Instagramu, ki prikazuje Reynoldsa in Johna Bella, posebnega oboževalca kluba AFC Wrexham, katerega solastnik je Ryan. John ima edinstveno vez z Ryanom in njegovim likom Deadpoola.

Ryan Reynolds in Blake Lively. FOTO: Profimedia icon-expand

John je izrazil svojo žalostno pot po smrti svojega sina Jakea. Ryan mu je izrekel sožalje in objavil presenetljivo objavo. "S tabo želim deliti, da imam tudi jaz sina in oh, če ga bom ljubil eno desetino toliko, kot ti ljubiš Jakea, se mi zdi, da sem opravil prekleto dobro delo," je dejal Ryan. 47-letni igralec je v začetku tega tedna na premieri filma Deadpool in Wolverine, ki je potekala v gledališču v New Yorku, razkril zgolj otrokovo ime, Olin, ni pa razkril spola. Z Blake Lively, s katero sta se poročila leta 2012, imata še hčere James, Inez in Betty.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Bell je svojega sina, ki je oboževal Reynoldsove filme opisal kot smešnega in komičnega. "Vse sva počela skupaj. Bil je moj prvorojeni sin. Bil mi je popolnoma vse." Priznal je, da je bil po izgubi sina v zelo temačnem obdobju."Načrtoval sem lastno smrt in se prepričeval, da ostanem, ker me moja družina potrebuje, moji otroci me potrebujejo. To, kar počnem zdaj, me vsak dan ohranja pri življenju, ker sem se pomiril s smrtjo. Na neki točki se bom znova srečal z njim," je dejal.