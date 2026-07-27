Ryan Reynolds razkril svojo potegavščino: oboževalci niso vedeli, s kom so se fotografirali

Ryan Reynolds, ki že desetletje navdušuje v vlogi karizmatičnega Marvelovega junaka Deadpoola, je na svojem Instagram profilu razkril svojo svežo potegavščino. Na največji stripovski dogodek na svetu se je namreč odpravil kar v novem kostumu svojega priljubljenega filmskega lika. "Brez spremljevalcev, brez varnostnikov, brez zaščitnih ograj. Kakšen privilegij," je navdušeno zapisal zvezdnik.
V posnetku je videti, kako se Reynolds v novem, modrem kostumu zabava in fotografira z obiskovalci ter se med množico povsem neopazno sprehaja od stojnice do stojnice. Šele nekaj ur pozneje, ko se je pojavil na uradni Marvelovi predstavitvi, so številni ugotovili, da so se pred tem srečali prav z njim. "Genialno, to bi moral narediti vsako leto," je zapisala ena od navdušenih obiskovalk.
Reynolds, ki je v vlogi hudomušnega antijunaka nepričakovano prekinil tudi Marvelovo predstavitev prihajajočega filma Avengers: Doomsday, je v značilnem Deadpoolovem slogu moledoval ustvarjalce, naj vendarle tudi njemu namenijo mesto v filmu. "Film je že posnet, prijatelj! Si se udaril v glavo," mu je z odra odvrnil Robert Downey Jr.
Marvel sicer še ni potrdil ali naznanil, kakšna prihodnost čaka priljubljenega filmskega junaka. Zadnji film, Deadpool & Wolverine, je zaslužil več kot milijardo evrov, Ryan Reynolds pa je v preteklosti že namignil, da nastaja nov projekt z jezikavim antijunakom.
San Diego Comic-Con je eden največjih in najbolj znanih dogodkov na svetu, posvečenih stripom, znanstveni fantastiki, fantaziji ter filmski in televizijski industriji. Ustanovljen je bil leta 1970 in je z leti prerasel v globalni fenomen, kjer studii, kot sta Marvel in DC, predstavljajo svoje prihajajoče projekte. Dogodek privabi na deset tisoče oboževalcev, mnogi med njimi pa se udeležijo v kostumih svojih najljubših likov, kar imenujemo cosplay.
Robert Downey Jr. je priznan ameriški igralec, ki je postal svetovno znan po svoji ikonični upodobitvi Tonyja Starka, znanega tudi kot Iron Man, v Marvelovem filmskem vesolju (MCU). Njegova vloga v filmu Iron Man iz leta 2008 je bila ključna za začetek celotne franšize, ki je postala ena najuspešnejših v zgodovini filma. Downey Jr. je s svojim karizmatičnim nastopom definiral sodobne superjunaške filme in postal osrednja figura te obsežne filmske serije.
Antijunak je osrednji lik v literaturi ali filmu, ki nima tradicionalnih junaških lastnosti, kot so idealizem, nesebičnost ali moralna popolnost. Za razliko od klasičnih superjunakov, ki sledijo strogemu moralnemu kodeksu, so antijunaki pogosto cinični, imajo vprašljive motive ali uporabljajo nasilne metode za doseganje svojih ciljev. Deadpool je tipičen primer antijunaka, saj je znan po svojem črnem humorju, kršenju 'četrte stene' in nepredvidljivem vedenju, kar ga razlikuje od bolj resnih in moralno usmerjenih likov.
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