Ryan Reynolds razkril svojo potegavščino: oboževalci niso vedeli, s kom so se fotografirali

Ryan Reynolds, ki že desetletje navdušuje v vlogi karizmatičnega Marvelovega junaka Deadpoola, je na svojem Instagram profilu razkril svojo svežo potegavščino. Na največji stripovski dogodek na svetu se je namreč odpravil kar v novem kostumu svojega priljubljenega filmskega lika. "Brez spremljevalcev, brez varnostnikov, brez zaščitnih ograj. Kakšen privilegij," je navdušeno zapisal zvezdnik.

Ryan Reynolds presenetil obiskovalce Comic-Cona FOTO: X

V posnetku je videti, kako se Reynolds v novem, modrem kostumu zabava in fotografira z obiskovalci ter se med množico povsem neopazno sprehaja od stojnice do stojnice. Šele nekaj ur pozneje, ko se je pojavil na uradni Marvelovi predstavitvi, so številni ugotovili, da so se pred tem srečali prav z njim. "Genialno, to bi moral narediti vsako leto," je zapisala ena od navdušenih obiskovalk.

Ryan Reynolds na Comic-Conu v San Diegu FOTO: Profimedia

Reynolds, ki je v vlogi hudomušnega antijunaka nepričakovano prekinil tudi Marvelovo predstavitev prihajajočega filma Avengers: Doomsday, je v značilnem Deadpoolovem slogu moledoval ustvarjalce, naj vendarle tudi njemu namenijo mesto v filmu. "Film je že posnet, prijatelj! Si se udaril v glavo," mu je z odra odvrnil Robert Downey Jr.

Marvel sicer še ni potrdil ali naznanil, kakšna prihodnost čaka priljubljenega filmskega junaka. Zadnji film, Deadpool & Wolverine, je zaslužil več kot milijardo evrov, Ryan Reynolds pa je v preteklosti že namignil, da nastaja nov projekt z jezikavim antijunakom.

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