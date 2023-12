Ryan Reynolds se je pošalil iz žene Blake Lively in Taylor Swift

Zabavni igralec je na svojem Instagram Storyju delil fotografijo, na kateri v originalu pozirata njegova žena in trenutno ena najbolj popularnih glasbenic, posneta pa je bila na premieri Beyoncéjevega filma Renaissance v četrtek v Londonu. A zvezdnik se je odločil, da bo sliko nekoliko preuredil. Na obraz igralke je nalepil svoj obraz, na obraz pevke pa obraz njenega fanta Travisa Kelceja . "Počutim se, kot da bi si moral to zapomniti," je pripisal k fotografiji.

33-letna Taylor in 36-letna Blake sta prijateljici že več kot desetletje in sta pogosto opaženi skupaj. V začetku oktobra sta si zakonca s Swiftovo ogledala tudi tekmo njenega fanta, čeprav takrat zveze še nista uradno potrdila. Družili so se v VIP loži in glasno navijali za 34-letnega igralca ameriškega nogometa.