Ryan Reynolds se ne strinja s hčerkino odločitvijo: želi postati igralka

O vzgoji svojih hčerk je igralec spregovoril v oddaji The Tonight Show, ki jo vodi ameriški televizijski voditelj Jimmy Fallon , kjer je spregovoril o svoji najstarejši hčerki: "Želi postati igralka. Lahko je igralka, če želi. Kar naj. Ko konča šolo. To lahko. Sedaj imamo doma vsak dan recital. Poje pesmi, uprizarja gledališke igre in podobno, ampak biti resnični otroški zvezdnik v filmih, je popolnoma nekaj drugega."

"Poskušal sem ji razložiti, da je to veliko breme za človeka," je v smehu dejal priljubljeni igralec in dodal:"Težko je procesirati tako veliko pozornosti in vse informacije. Prav tako lahko razviješ napačne mehanizme spoprijemanja s pozornostjo. Ko sem ji govoril o tem, me je začudeno gledala, ker ni razumela, kaj ji govorim. Dodal sem še, da je veliko cenejše, če preskočimo Hollywood in ji takoj ponudimo kokain," se je pošalil 43-letni kanadski igralec in dodal: "Ker šovbiznis ni prijazen do otrok! Mislim, da bi se morali tega do zdaj že vsi zavedati."

"Starši svoje otroke vedno potiskajo pred žaromete in jih pošiljajo na avdicije. Neverjetno, neverjetno," je svoje občutke glede izpostavljenosti otrok strnil zvezdnik.