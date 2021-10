Ryan Reynolds si bo vzel nekaj premora od igranja

"Pravkar sem zaključil snemanje filma Spirited, vlogo, ki bi jo še pred tremi leti zaradi zahtevnosti zavrnil. Petje, plesanje in igranje v peskovniku z Willom Ferrellom mi je uresničilo veliko sanj, to pa je tudi moj drugi film z odlično Octavio Spencer. To je odličen čas, da si vzamem nekaj odmora od igranja. Pogrešal bom vsako sekundo dela s to nadarjeno skupino ustvarjalcev in igralcev. V teh dneh šteje prijaznost toliko kot talent. Srečo imam, da sem lahko delal z ljudmi, ki premorejo oboje," je v objavi na Instagramu zapisal zvezdnik.