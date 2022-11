Ryan Reynolds si želi, da bo tudi njegov četrti otrok deklica

46-letni Ryan Reynolds ima z ženo Blake Lively doma že tri hčere, trenutno pa zakonca pričakujeta četrtega otroka. Igralec je nedavno v televizijski oddaji Today razkril, da si želi, da bi bil tudi prihajajoči otrok deklica. "Poznam dekleta, zato upam, da bo tudi četrta punčka," je dejal, a dodal, da je pripravljen na kar koli. "Spola četrtega otroka ne veva in ga do rojstva ne bova vedela," je povedal.

Ryan ima tri starejše brate, zato ve, kaj pomenijo štirje fantje v hiši. "To je kaos, govorim iz izkušenj," je dejal in dodal, da ima rad svoj dom in dobro počutje. "Mi z brati smo bili piromani in gasilci. Lahko si predstavljate, kaj to pomeni," se je še pošalil.