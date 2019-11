Ryan Reynolds skočil v podjetniške vode in razkril višino plače

43-letni kanadski televizijski in filmski igralec Ryan Reynolds se je podal v podjetniške vode. Pred kratkim je postal solastnik podjetja Mint Mobile in na svojem uradnem Instagram profilu delil objavo, v kateri je zapisal, da si bo vsak mesec izplačeval manj kot 14 evrov – kolikor sicer znaša cena osnovnega paketa omenjenega podjetja.

''Zvezdniki ponavadi vlagajo bodisi v podjetja z izdelki za nego kože ali v podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prodajo kakovostnega gina. Mint, po drugi strani, je podjetje, ki v času, ko povprečen Američan za uporabo brezžičnih storitev odšteje približno 60 evrov na mesec, omogoča uporabo vseh enako kakovostnih storitev po občutno nižji ceni. Z velikim navdušenjem sem zagovornik bolj praktičnega dostopa do najuporabnejše tehnologije,'' je povedal Ryan, ki bo sodeloval pri strateških odločitvah omenjenega podjetja pa tudi pri trženju in komunikaciji s poslovnimi partnerji.