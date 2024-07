Ryan Reynolds: Slab sem v starševstvu in spolnih odnosih

Ko ga je voditeljica v oddaji The Zoe Ball Breakfast Show vprašala, v čem je slab, je priznal, da v starševstvu. "Rekel bom, da sem slab kot starš," je dejal. Seveda ga je njegov soigralec Hugh Jackman vmes pohecal, da je slab tudi v spolnosti in 47-letnik se je tudi s tem strinjal. "Res je, grozen sem. Ampak nekako mi je uspelo, da imam štiri otroke," je dejal v smehu.

Zvezdnik se je v šali odzval tudi na dejstvo, ali so otroci, ki jih ima s slavno igralko, sploh njegovi. "Opazil sem nekaj čudnega pri mojih otrocih. Govorijo z zelo, zelo močnim danskim naglasom in ne vem od kod jim to," je še dodal. Igralec je sicer oče devetletne James, sedemletne Inez, štiriletne Betty in še enega otroka, ki se je rodil leta 2023, o katerem ni znan ne spol ne ime.