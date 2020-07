Ryan Reynolds za ukradenega medvedka nudi nagrado v višini 4000 evrov

Ryan Reynolds se je že večkrat dokazal kot oseba, ki izjemno rada pomaga. Na Twitterju je zasledil objavo, v kateri piše, da je 28-letna Mara Soriano išče izgubljenega plišastega medvedka, ki je zadnjo ena najbolj dragocenih stvari. "Vancouver: 4000 evrov tistemu, ki bo medveda vrnil Mari. Brez vprašanja, kje je bil. Mislim, da si vsi želimo, da bi ta medvedek prišel nazaj domov," je zapisal Ryan ob tvitu, ki ga je delil. Zakaj je medvedek tako pomemben in vreden? Mari ga je podarila njena pokojna mama. Medvedek je eden tistih, ki omogoča snemanje sporočil. "Posnela je sporočilo, v katerem mi je sporočila, da me ima rada, da je ponosna name in da bo tako vedno z menoj," je za kanadske medije povedala Mara, ki si neznansko želi, da bi spet dobila medvedka nazaj v svoj objem.

Mara in njen izbranec sta se selila iz starega stanovanja v novega. Na poti k njima je bila Marina prijateljica, ki jo je klicala, da jo je med kolesarjenjem zbil neznanec v kombiju. Mara je s fantom pohitela do prijateljice, da bi ji pomagala, pri tem pa popolnoma pozabila na svoje stvari. Nahrbtnik, v katerem je imela medvedka, pametno tablico, fantov postni list in vse papirje, potrebne za kanadsko državljanstvo, je naslonila ob selitveni kombi, ki je ostal ob stavbi, kjer sta živela prej. Ko sta se vrnila, nahrbtnika ni bilo več. "Obupana sem, popolnoma sem sesuta, ker so mi ga ukradli," je povedala Mara za Yahoo in dodala, da ji je vseeno za vso ostalo lastnino, da pa si ne predstavlja življenja brez medvedka, ki v sebi nosi mamin glas.

Mama ji je glasovno sporočilo posnela tik preden je odšla v hospic. "Njen glas je bil v sporočilu tako mehek. Njen glas v hospicu se je kasneje zelo spremenil. Medved je nosilec zadnjega spominja na glas, s katerim sem odraščala," je še povedala Mara.

Da je nahrbtnik ukraden, je potrdil tudi varnostnik stavbe, v kateri sta živela, saj so nepridiprava posnele varnostne kamere. "Vzel je torbo, se prepričal, da ga nihče ne vidi in stekel stran."