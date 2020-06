Ryan Seacrest in njegova 16 let mlajša Shayna sta se spet razšla

Ryan SeacrestinShayna Taylor sta se po večkratnih poskusih, da rešita zvezo, odločila, da gresta vsak svojo pot. "Ryan in Shayna sta se pred časom odločila, da sporazumno končata romantično razmerje,"je povedal njun predstavnik za javnost za People. "Ostajata dobra prijatelja, drug drugega bosta podpirala in bosta partnersko zvezo za vedno ohranila v lepem spominu."

Ryan se trenutno s prijatelji mudi na počitnicah v Mehiki, med druščino pa je tudi njegova nova, sveža ljubezen, poroča People.

42-letni Ryan in 26-letna Shayna sta se spoznala prek prijateljev leta 2013 ter nato začela razmerje. Ljubezen sta po kratkem razhodu znova zanetila 2014, maja 2017 pa sta se skupaj vselila. Februarja lani sta se znova razšla, oboževalce pa pomirila, da ostajata prijatelja. Lani poleti sta skupaj dopustovala na jahti v priljubljenem obmorskem italijanskem kraju Positano, do septembra pa sta se že pobotala.

Televizijski zvezdnik je maja v svoji pogovorni oddaji Live with Kelly and Ryan spregovoril o svojem turbulentnem razmerju s Shayno ter ji čestital za obletnico. Kot je dejal, je to njun tretji poskus, da rešita zvezo. Vir je za People dejal, da zaljubljenca nista bila na isti valovni dolžini glede skupne prihodnosti: "Shayna si je želela več od njunega razmerja in je pričakovala, da bosta naredila naslednji korak. Pripravljena je bila na poroko, ampak Ryan ni bil prepričan v to."

Ryan in Shayna sta bila v času karantene še skupaj, Ryan pa je svoji dragi aprila čestital za rojstni dan. Na družbenem omrežju je objavil njuno skupno fotografijo s plaže ter zraven zapisal: "Vse najboljše kuharici, legendi in angelu, Shayni." Ter zraven pripisal, da gre za staro fotografijo, ki je nastala pred našim novim vsakdanom.