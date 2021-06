Ryan Seacrest v razmerju s 23 let mlajšo Aubrey Paige Petcosky

Ryan Seacrest, voditelj pogovorne oddaje Live with Kelly and Ryan, se je spustil v razmerje s 23-letno Aubrey Paige Petcosky, ki je zaslovela z objavami svojih slik na Instagramu, poroča portal Closer.

Zaljubljenca sta skupaj preživela vikend pred zadnjim ponedeljkom v maju, ko so v Ameriki praznovali tako imenovan spominski dan (Memorial Day). Voditelja in vplivnico so paparaci ujeli v objektiv, ko sta s helikopterjem skupaj pripotovala v New York, potem ko sta si privoščila pobeg do priljubljenega newyorškega obmorskega letovišča Hamptons. Njune skupne fotografije je objavil Daily Mail.

"Ryan je spoznal Aubreyjino družino," je vir povedal za Us Weekly. "Prepričani so, da je čudovit moški." Med drugim še pišejo, da sta "zelo srečna skupaj in jima gre odlično", a zaljubljenca "svojo zvezo ohranjata zelo zasebno".

Ko sta se izkrcala iz helikopterja, je Ryan svojo roko položil okrog svoje izbranke. Skupaj sta se odpravila do Ryanovega vozila, ki ju je ob pristanku že čakalo. Mlada Aubrey je manekensko postavo pokazala v kratkih jeans hlačah in oprijeti olivno zeleni majici s kratkimi rokavi. Videti je, da je Aubrey velika ljubiteljica dizajnerskih modnih kosov, saj je s seboj nosila dve torbici znamke Gucci – eno je držala v desni roki, drugo pa je nosila čez ramena. Medtem pa je bil Ryan precej 'zakrit' in komaj prepoznaven. 46-letni voditelj je nosil očala, obrazno masko in slamnati klobuk, modne kritike pa je navdušil s svojim poletnim stajlingom: na sebi je imel črtasto polo majico v smetanovi barvi z mornarsko modrimi črtami in kavbojke, da je bil njegov eleganten videz bolj ležeren.