S 14 leti osvojila zlato na OI, sedaj se ji bo uresničila velika želja.

"Tako so ljubke in res si jo želim imeti. Vozila bi jo na sprehode in v rolkarski park," je dejala in pojasnila, da ji starša zaradi veliko potovanj ne bi dovolila imeti mačke ali psa. "Čutim, da bi bilo z raco lažje. Ne vem, vem le, da si jo zelo želim," je dejala športnica, ki je kljub uspehom še vedno le otrok. Za raco že ima izbrano ime, ki ga je navdahnila zlata medalja – Goldie.

"Odlično se počutim z zlato medaljo okoli vratu," je o uspehu v Parizu še povedala. "Na tem sem delala vse od takrat, ko sem spremljala olimpijske igre v Tokiu. Te so me spodbudile, da se tudi sama borim za stopničke. Čudovito je!"

V Parizu sta jo spremljala njena starša, ki sta zanjo močno stiskala pesti in glasno navijala. "Ne moreva verjeti. To je noro, noro, absolutno noro," je za Nine News povedal zmagovalkin oče Simon. "Nimam besed, ona je le nekdo, ki obožuje rolkanje in se ob tem zabava." Olimpijski prvakinji je za uspeh čestital tudi legendarni rolkar Tony Hawk.