S Carolininim zakonom bi medijsko nadlegovanje v Angliji postalo kaznivo

Spomnimo, britanska voditeljica Caroline Flack je bila pred smrtjo pod drobnogledom vsiljivih britanskih medijev, saj jo je čakalo sojenje za domnevni fizični napad na svojega fanta Lewisa Burtona. Dogajanje je bilo zanjo zelo psihično naporno in je tako v neobjavljeni Instagram objavi zapisala sporočilo, v katerem je opisala, kako se počuti in kaj prestaja zaradi nastalih razmer. V njem je med drugim tudi pisalo: "Izgubila sem možnost, da spregovorim. Resnica mi je bila odvzeta in uporabljena kot vsebina za zabavno vsebino."

Tako se zdaj neprofitna organizacija 38 Degrees bori, da bi medijsko nadlegovanje postalo kaznivo dejanje. V torek zjutraj je Holly Maltby britanski vladni agenciji za digitalnost, kulturo, medije in šport predala peticijo za Carolinin zakon in ob tem dejala, da bi mediji morali odgovarjati za nadlegovanje in obrekovanje ljudi. "Politiki morajo njuno posredovati in poskrbeti, da bodo za medijsko nadlegovanje obstajale posledice," je dodala.