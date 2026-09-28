S čim se ukvarja edina hči Michaela Schumacherja?

Gina Maria Schumacher, hči legendarnega Michaela Schumacherja, je stara 29 let. Čeprav je odraščala obkrožena z avtomobili, so bili njena največja ljubezen konji. Že več let se ukvarja z jahanjem na western način, še posebej uspešna pa je v disciplini reining.
Gre za zahteven šport, v katerem morata jahač in konj pokazati izjemno koordinacijo pri izvajanju hitrih obratov, sprememb galopa in nenadnih ustavljanj. V svoji karieri je dosegla številne opazne rezultate ter osvojila svetovne in evropske naslove. Ljubezen do konj deli z mamo, Corinno Schumacher, ki se prav tako že leta ukvarja s konjeniškim športom. Družina ima v Teksasu tudi ranč, kjer Gina preživlja veliko časa.
Poroka in družinsko življenje
Ob športnih uspehih so se v zadnjih letih zgodile tudi velike spremembe v njenem zasebnem življenju. Septembra 2024 se je poročila z dolgoletnim partnerjem Iainom Bethkejem, ki ga je spoznala prav zaradi njune skupne ljubezni do konj. Iain se je ukvarjal s preskakovanjem ovir, pred poroko pa sta bila v zvezi približno sedem let.
Poročila sta se na Mallorci, v družinski vili Schumacherjevih, brez prisotnosti javnosti. Slovesnost je bila zasebna, družina pa že leta skrbno varuje svojo zasebnost. Le nekaj mesecev pozneje, konec leta 2024, je Gina na družbenem omrežju sporočila, da z Iainom pričakujeta prvega otroka. Svojo nosečnost je razkrila s fotografijo, na kateri nosi roza balone, drobne kavbojske škornje in otroško jakno. Zakonca pa sta se razveselila hčerke, ki sta jo poimenovala Millie.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.