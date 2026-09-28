S čim se ukvarja edina hči Michaela Schumacherja?

Gina Maria Schumacher, hči legendarnega Michaela Schumacherja, je stara 29 let. Čeprav je odraščala obkrožena z avtomobili, so bili njena največja ljubezen konji. Že več let se ukvarja z jahanjem na western način, še posebej uspešna pa je v disciplini reining.

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Gre za zahteven šport, v katerem morata jahač in konj pokazati izjemno koordinacijo pri izvajanju hitrih obratov, sprememb galopa in nenadnih ustavljanj. V svoji karieri je dosegla številne opazne rezultate ter osvojila svetovne in evropske naslove. Ljubezen do konj deli z mamo, Corinno Schumacher, ki se prav tako že leta ukvarja s konjeniškim športom. Družina ima v Teksasu tudi ranč, kjer Gina preživlja veliko časa.

Poroka in družinsko življenje

Ob športnih uspehih so se v zadnjih letih zgodile tudi velike spremembe v njenem zasebnem življenju. Septembra 2024 se je poročila z dolgoletnim partnerjem Iainom Bethkejem, ki ga je spoznala prav zaradi njune skupne ljubezni do konj. Iain se je ukvarjal s preskakovanjem ovir, pred poroko pa sta bila v zvezi približno sedem let.

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